刑事局示警AI影片假名人詐術 吊車大王現身說法

（中央社記者黃麗芸台北10日電）刑事局今天公布165打詐儀錶板統計，10月全國日均受理詐騙441案、財損逾1.9億元；前9個月通報下架偽名人詐騙廣告1.7萬多則，近遭詐團盜用影像賣貨的吊車大王胡漢龑也現身說法。

警政署刑事局今天舉行「AI影片技術濫用猖獗 籲民眾警惕『假名人』詐騙手法」打詐儀錶板記者會。

刑事局長周幼偉表示，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年10月全國平均每日受理詐騙案件441件、財損金額為新台幣1億9496萬元；較去年同期的585件、3億8966萬餘元要分別下降25%及50%。

他提到，詐騙案件數與財損數字，自今年6月迄今都有逐漸下降情形，包括管制、查緝及打詐四法等作為見效。

根據刑事局資料顯示，詐騙手法受理數前3名，分別為「網路購物詐騙」、占30.29%居首；其次是「假投資詐騙」、占11.18%；再者是「假交友投資詐財詐騙」、占8.07%。其中，假投資詐騙的財損金額，仍最嚴重，占比高達41.09%。

周幼偉表示，假冒名人詐騙案件日益猖獗，詐騙集團結合人工智慧（AI）影片生成技術，製作假冒公眾人物擬真影片行騙的最新態樣，提醒民眾留意相關詐術。

首先，「假冒名人贈書詐騙」，詐騙集團以名人贈書、公益回饋或限定贈品作為誘餌行騙；其次，「假冒名人推銷商品詐騙」，歹徒冒用名人肖像、影片或偽造帳號，以「職人監製、專業團隊」等名義，販售各類商品。

以及，「假冒名人投資詐騙」，詐騙集團假冒財經專家或企業領袖名義，在社群平台成立投資群組或製作廣告、貼文宣稱掌握內線消息及面交收取投資款；最後，「AI生成影片詐騙」，歹徒運用AI合成名人擬真影片或語音，製成看似「本人代言」短片或直播截圖，用以背書商品或投資標的。

刑事局統計，今年1至9月已通報下架假冒名人詐騙廣告共1萬7461則；若民眾再發現類似廣告，可透過數位發展部「網路詐騙查詢通報網」通報下架。

被稱為「吊車大王」的啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑也現身說法，他表示，自己最近深受其害，近期去花蓮救災影片遭詐騙集團用AI技術生成、冒用以販售商品，呼籲民眾要多看165打詐儀錶板的反詐宣導，並仔細研判商品資訊與價格，才不會被騙上當。

由於普發現金新台幣1萬元近日上路，已有1名民眾遭釣魚簡訊詐騙、2人遭假檢警詐騙；周幼偉呼籲，全民應提高警覺，並堅守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊網站公布內容為準。（編輯：陳仁華）1141110