刑事局籲國際刑警組織納台灣 完善全球治安防護網

（中央社記者黃麗芸台北11日電）針對國際刑警組織持續基於政治考量排除台灣，並誆稱台灣是中國的一部分。刑事局今晚表示，此舉違反該組織嚴禁採取政治作為的規定，且台灣執法專業力可填補跨國犯罪防線缺口。

第93屆國際刑警組織（INTERPOL）大會落幕，台灣仍未獲邀。外交部9日表示，雖然INTERPOL主席阻撓友邦為台仗義執言，但8友邦仍透過致函、大會發言等方式挺台，呼籲唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安。

警政署刑事局今晚也發布新聞稿表示，INTERPOL成立於1923年，是僅次於聯合國第二大的國際組織，也是至關重要的國際執法合作平台。然而，台灣卻因政治因素被排除在國際刑警組織之外逾40年。

刑事局說，即使擁有關鍵偵辦技術與執法經驗，仍因無法使用INTERPOL資料庫及參與相關活動與他國分享，致使跨境罪犯有恃無恐，進一步擴大其犯罪活動範圍，這不僅影響到台灣自身治安防護，也對全球安全網絡構成潛在威脅。

INTERPOL持續基於政治考量排除台灣，誆稱台灣是中國的一部分。刑事局認為，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實，INTERPOL此舉不僅違反其憲章第3條有關嚴禁該組織採取政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨。

刑事局提到，近幾年跨境詐欺集團轉往東南亞地區發展，以致來自世界各國數以萬計民眾遭以旅遊或工作名義騙往上述地區，被迫從事詐騙活動，更有遭受性剝削或遭器官販賣案例發生，INTERPOL於今年6月30日發布「犯罪趨勢更新：人口販運驅動的詐騙機房」報告提出示警即為明證。

而台灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面均有相關經驗與能力，刑事局認為，但因政治爭議影響，未能參與多國聯合打擊行動，也無法即時交換必要情資，實為一大憾事。

刑事局表示，INTERPOL長期致力透過全球合作，識別與拯救遭受性剝削兒童、阻斷非法影像傳播，並防止性犯罪者藉由跨境旅行逃避追訴持續海外犯案。

並舉台灣去年偵破重大兒少性剝削影音平台「創意私房」案為例，刑事局說，其不僅涉及散布未成年兒少性影像、偷拍影片等犯罪，並以虛擬貨幣收費方式規避查緝，背後主使也和中國相關。此案不僅展現台灣在數位性犯罪查緝的高度決心與執行能力，也突顯台灣積極與國際合作，體現守護兒少、打擊跨境網路性犯罪的責任與行動力。

另外，台灣港口、航空及銀行系統為跨國犯罪熱點，排除台灣將造成全球執法網絡斷層，影響印太地區安全。

刑事局認為，台灣在社群媒體假帳號追蹤、暗網監控、APP逆向工程、區塊鏈追蹤的技術能力，已被歐美多次評為「亞洲第一」，台灣的執法專業能力可強化全球即時情報交換，填補跨國犯罪防線缺口。

無論是打擊犯罪、維護社會治安，或是進行國際合作等方面，刑事局說，台灣的執法單位都展現出高度的專業性和效率。政府打擊電信詐欺、毒品販運等跨境犯罪不遺餘力，面對跨國界的犯罪威脅也絕不退讓，全力究辦各類跨境犯罪案件，並願與世界各國聯手，齊心守護各國民眾的人身及財產安全。（編輯：方沛清）1141211