刑事局詐防中心法制化啟航 新設偵查隊專責打詐

（中央社記者劉建邦台北28日電）刑事局詐欺犯罪防制中心法制化今天正式啟航，未來將專責打擊詐騙，並擴大組織編制，新設詐欺偵查隊，增加警力至136人，此中心將可偵辦跨境及重大詐騙案，提高政府防詐效能。

刑事局上午召開「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」記者會，由內政部部長劉世芳主持，總統府秘書長潘孟安及行政院政務委員林明昕等官員及銀行代表等皆到場。

依刑事局資料，詐欺犯罪防制中心法制化經考試院9月25日審議通過、行政院10月14日核定，11月7日修正發布並生效實施，今天舉辦「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」，宣告台灣防制詐騙正式邁向專責制度化的新階段。

劉世芳致詞時說，外界認為台灣目前最大的治安問題是來自於詐騙，中央非常注重打詐，如財損數、案件數等數據持續下降就可看出成效。詐防中心啟航未來重要任務就是更精準更專攻，除人員編制達136人，將以結合各部會資訊進行打詐。

劉世芳表示，特別感謝在165及基層員警處理的辛勞，政府已透過修正詐欺犯罪危害防制條例加重刑期，讓第一線員警在法制面支援下，更精進處理打詐。

林明昕致詞說，刑事局為打擊詐欺犯罪在2004年設立防詐騙諮詢專案，提供民眾諮詢服務，2016年成立打擊詐欺犯罪中心負責打詐業務，雖2單位後續整合但仍屬於臨時編制。

他表示，詐欺犯罪防制中心法制化後，將納入更多專業人才，預期可在打詐成效上發揮更大功效，減少詐欺犯罪發生與民眾的財產損失，希望國人能感受到政府用心。

潘孟安致詞說，詐欺犯罪防制中心法制化將是新的里程碑，除擴充組織編制更可滿足人民打詐期許，打擊詐騙人人有責，尤其是在現今數位化時代，此中心法制化後，打擊詐騙將讓人民有感，特別代表總統賴清德出席見證此次里程碑，並感謝政府各部會及金融機構等單位的配合。

刑事局表示，詐防中心法制化後將可強化整體政府能量，提升面對新興威脅的防詐治理能力，深化國家對人民的安全承諾。將持續深化跨部會協作，強化電信、金融與網路平台治理機制。另有基層員警期盼法制化可提高薪資等期待。（編輯：方沛清）1141128