刑事局追一頁式廣告詐騙金流 揪出14家物流涉幫中國詐團付廣告費騙台人

韓國廣告商德博公司（Dable INC）去年遭控涉嫌勾結詐騙集團，以該公司廣告平台系統投放詐騙廣告，檢警查出，德博公司不僅假冒謝金河、阮慕驊等財經專家投放投資詐騙廣告頁面，甚至還投放「一頁式廣告」詐騙，3年廣告費用高達2.3億元。刑事局中部打擊犯罪中心追查金流，發現資金竟來自國內14家物流倉儲業者，涉替境外不法集團以「代收貨款、代付廣告費」投放廣告，抽取8％佣金1840萬元，近日將廖姓業者等18人依違反銀行法送辦，檢方命7萬元至10萬元交保。

近年來一頁式廣告詐騙、投資廣告詐騙頻傳，有不少民眾受害，德博公司去年遭北檢查出，涉嫌替詐騙集團投放廣告，至少有92人上當、損失3.8億元，北檢去年7月偵結起訴該公司林姓負責人、業務等4人。

刑事局中打六隊透過扣案帳冊追查金流，發現其中有14家物流倉儲業者頻繁且巨額地支付與本業不符之「廣告費用」，查出涉替境外不法集團，以「代收貨款、代付廣告費」方式，委託德博公司在各大入口網站投放詐騙廣告。

中打查出，涉案業者包括：達○○際運通、禹○貿易、洋○、奇○、匯○智能運籌、長○運通、笛○興業、勝○實業、銳○物流整合行銷、天○集運、楷○供應鏈、皓○國際、速○、承○行銷等14家業者，涉嫌在2022年至2024年間以「代收代付」方式，收受中國7至8家境外不法集團支付的廣告費用，金額高達2.3億元，從中抽取8％佣金1840萬元。

中打六隊今年11月底報請桃園地檢署指揮偵辦，與台北市信義警分局、刑大七隊共辦，同步搜索「達○○際」等多家物流倉儲公司，拘提廖姓男子（53歲）等18人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押涉案人現金170萬元、轎車2輛、手機11支、合約書資料等證物。由於金額達涉違反銀行法的地下匯兌罪嫌，將涉案人員送辦，檢方訊問廖男等18人後，命以7萬元至10萬元交保。

