刑事局長周幼偉將退休 劉世芳頒二等內政專業獎章

（中央社記者黃麗芸台北14日電）刑事局長周幼偉即將屆齡退休，警職40年生涯，歷經傳統刑事偵防到近年的智慧科技辦案，為國家治安構築堅實防線，內政部長劉世芳今天特地頒發內政部二等內政專業獎章致謝。

警政署刑事局下午舉行「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會，並在周幼偉退休前夕舉辦榮退茶會，包括劉世芳、內政部次長馬世元、警政署長張榮興等人都共襄盛舉。

為表彰周幼偉任內2年半對全國警政制度及治安維護的卓越貢獻，劉世芳會中特別頒發內政部二等內政專業獎章，感謝周幼偉長期以來帶領刑事局在挑戰中不斷創新，為國家治安構築堅實防線。

劉世芳致詞表示，周幼偉任內對警政大家庭貢獻良多，從警生涯逾40年都屹立不搖，自己也相當敬重，在其警職最後一哩路，都獲得各界認同、景仰和敬重。

她提到，從傳統刑事偵防到近年科技辦案時代，周幼偉一直都和大家與時俱進，並戮力推動詐欺犯罪危害防制條例通過；並認為警政是個大家庭、榮辱與共，警方在第一線打擊犯罪、保護人民，其中代表人物之一也少不了周幼偉，要感謝他一輩子為人民服務，也為台灣治安奠下基礎。

周幼偉隨後也說，在警政大家庭中，自己最喜歡的就是刑警工作，他在68年考上警官學校時選填的就是刑事系，且從75年迄今，這輩子剛好一直都在當刑警，也感謝許多長官們的支持，讓他在警職後面一段時間能回到刑事局服務。

「我就是把刑事局當作是自己的家」，周幼偉表示，從75年進入刑事局後，就一直在這個團隊，讓他可以除暴安良、懲奸除惡，現在擔任局長也經常祈願下屬出勤出生入死時，一定都要能安全返回。

他說，感謝大家協助他實現理想，所有人就是一個理念，任何案子的情報，都可以發動全國刑警和全局警力進行查緝，這是件不容易的事，且除了破案外還要想出對策，不再讓這些非法分子隨所欲為，這也是自己深感欣慰之事，也謝謝所有長官們的支持。

周幼偉說，自己以刑事局和大家為榮，以前他曾寫下過的歷史，也希望後人能繼續將刑事局招牌擦亮。

多名刑事局人員在現場也陸續發表感言，暢述在周幼偉帶領之下，面對刑事偵辦的各種困境，都獲得寶貴建言和支持，才能偵破諸多國內外案件的挑戰，維護國內治安。（編輯：張銘坤）1150114