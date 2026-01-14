刑事局長周幼偉屆齡退休 劉世芳親頒「內政部二等內政專業獎章」 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

刑事局今（14）日下午舉行「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會；由於刑事局長周幼偉將於1月16日（本周五）屆齡退休，內政部長劉世芳也在記者會中親自頒授周幼偉「內政部二等內政專業獎章」，表彰周幼偉擔任刑事局長2年半以來，不斷推動打詐制度改革、對治安維護的卓越貢獻。

刑事局表示，本次行動專案，全國各警察機關共查獲詐欺集團985起、嫌犯6554人，掃黑180件、查獲非法槍械224枝，扣得不法利新台幣82億餘元，成績斐然。

廣告 廣告

刑事局長周幼偉屆齡退休 劉世芳親頒「內政部二等內政專業獎章」 7

出席記者會的內政部政務次長馬士元則表示，詐欺犯罪高度組織化與跨境化，政府打詐策略已由事後追查轉型為事前預警、即時攔阻與系統溯源並進，以「減害」為核心，透過即時通報金融機構、運用科技與情資分析，精準鎖定詐團核心，降低民眾受害風險。

劉世芳也肯定周幼偉任內推動多項關鍵改革，包括建置「165打詐儀錶板」、成立情資研析專責小組，並完成詐欺犯罪防制中心法制化，推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，從加重處罰、攔阻金流與強化被害人保護3面向，奠定我國反詐制度基礎。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

車輛故障停國道外側路肩 52歲駕駛等車拖吊被撞身亡

台南初選終戰「扶龍王」再出馬 王世堅搬招牌金句讚陳亭妃從容有餘

【文章轉載請註明出處】