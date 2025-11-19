刑事局長投書韓媒 籲挺台實質參與國際刑警組織

（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓媒News1今天刊出內政部警政署刑事警察局長周幼偉投書，呼籲國際支持台灣實質參與國際刑警組織，共同打擊跨境犯罪。

周幼偉在投書中指出，近年隨著詐騙手法翻新，跨境詐欺集團轉往柬埔寨、泰國、緬甸及寮國等地發展，導致來自世界各國數以萬計民眾遭以旅遊或工作名義誘騙前往當地，而受困電信詐騙園區，被迫從事詐騙活動或遭受性剝削、轉賣至其他犯罪集團，甚至器官遭販賣等。

這類案件層出不窮。國際刑警組織（INTERPOL）6月發布的報告中就「詐騙機房全球化」一事示警指出，截至今年3月已有全球66個國家、估計數十萬人因此被拘禁。

廣告 廣告

周幼偉說，台灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面有相關經驗、知識與能力，卻因政治爭議影響，未能參與多國聯合打擊行動，無法即時交換必要情資。

他表示，台灣警方在2024年偵破規模極大的兒少性剝削影音平台「創意私房」。該平台會員數逾5000人，涉及散布未成年兒少性影像、偷拍影片等犯罪，並以虛擬貨幣收費方式規避查緝，事件中涉及的加密通訊、匿名網路、虛擬貨幣洗錢、跨境操控等特徵，正是國際社會當前面對兒少性犯罪時的共同挑戰。

周幼偉指出，該案不僅展現台灣在數位性犯罪查緝上的高度決心與執行能力，也凸顯台灣積極與國際合作，體現守護兒少、打擊跨境網路性犯罪的責任與行動力。

他也引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）9月發布的「台灣被排除在國際刑警組織之外損及全球警務合作」專文指出，台灣地理位置為毒品走私與非法金流樞紐，台灣缺席導致情資分享受阻、追緝延誤，限縮國際聯合打擊犯罪行動。

周幼偉呼籲各國支持台灣實質參與國際刑警組織年會、各項活動、會議與訓練交流等，促進台灣與各會員國之間的互動。（編輯：陳妍君）1141119