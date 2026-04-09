刑事局長豁出去！合體啦啦隊女神檸檬大跳「反詐舞」 揭網購2話術必詐

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刑事局長邱紹洲（圖右）宣導反詐不遺餘力，現場與啦啦隊女神檸檬（左）跳起反詐舞。

網購族注意了！別以為看到「實名認證」就是政府在保護你，這可能是詐騙集團挖好的錢坑。刑事警察局今（9日）特別邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊女神成員「檸檬」現身，與警方共同高喊「不明連結不點擊」。根據「165打詐儀錶板」最新統計，網路購物詐騙案件高居首位，詐騙手法更進化，常結合「釣魚連結」與「金流驗證」等術語，讓民眾在不自覺中雙手奉上存款。

刑事局與啦啦隊女神檸檬合體宣導反詐。翻攝畫面

根據最新統計資料，今年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額高達新台幣1億5996萬元。雖然相較去年同期在件數與財損上分別下降了14%及30%，顯示防詐成效持續發揮，但威脅依然不容小覷。在所有詐欺手法中，若以受理件數觀察，網路購物詐騙以39.4%的佔比穩居第一，顯見網購已成為詐騙集團最主要的狩獵場；若從財損金額來看，則是以假投資詐騙佔43.1%最為驚人，其後依序為假交友投資與網購詐騙。

假買家、假客服出沒：賣貨便與物流業者全遭冒用

刑事局進一步解析近期高發的詐騙套路，詐騙集團通常會在Facebook、Threads等社群平臺刊登低價商品、免費贈送等誘餌，或假冒買家留言，誘導民眾轉至LINE私訊洽談。隨後，對方會傳送偽冒的「7-11賣貨便」、「全家Fun心取」或「黑貓宅急便」等知名物流業者的釣魚連結。當民眾依指示點擊後，網頁就會出現「未完成實名認證」或「金流驗證失敗」等假訊息，甚至宣稱帳號遭凍結，進而引導民眾聯繫假冒的「線上客服」。

看到「金流驗證」快跑 警方揭轉帳陷阱

警方警告，這些假客服最終都會以「完成驗證」或「解除凍結」為由，要求民眾進行網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或是交付金融卡。事實上，凡是在交易過程中出現「實名認證」或「金流驗證」等關鍵字，幾乎可以百分之百判定為詐騙，民眾務必立即提高警覺並終止交易。此外，詐騙集團也會透過簡訊及電子郵件，假冒蝦皮、MOMO等電商或財政部、交通機關，以中獎通知或帳戶異常為由誘騙點擊連結，一旦輸入個人資料或OTP驗證碼，財產極可能瞬間縮水。

檸檬合體刑事局長 大跳反詐舞

為了加強宣導力道，啦啦隊女神「檸檬」在記者會現場展現超強感染力，還與刑事局長邱紹洲合體大跳反詐舞，呼籲大眾必須養成「不明連結不點擊、個人資料不隨意輸入、異常情形立即停止操作」的基本防詐觀念。檸檬提醒，所有交易與查證應透過官方平臺進行，切勿輕信來路不明的訊息或依指示操作轉帳。

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刑事局強調，未來將持續透過「165打詐儀錶板」即時揭露最新詐騙趨勢，並結合跨機關合作強化源頭阻斷，守護民眾財產安全，全面提升社會的防詐韌性。



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