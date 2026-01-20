刑事局長邱紹洲上任 張榮興期許發揮刑事魂

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局今天舉行局長交接典禮，警政署長張榮興期許新任局長邱紹洲發揮「刑事魂」，致力科技辦案和查察賄選等工作重點；邱紹洲說，會戮力維持治安和推動刑事人員福利。

警政署前刑事局長周幼偉已於16日屆齡退休，由警政署保七總隊總隊長邱紹洲接任。刑事局上午舉行卸、新任局長交接典禮，由張榮興主持。

張榮興致詞表示，感謝周幼偉任內戮力打詐並獲得相當成效，推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」。

他提到，接任人選考量是基於邱紹洲在刑事歷練長達近27年且有幹勁，期許邱紹洲就任後發揮所長，全國偵辦案件不能有黑數，未來刑事偵查要更加科技化，並結合AI工具，也會採購尖端設備支持，對於黑金槍毒詐也要瓦解結構性組織。

張榮興說，今年重點工作包括年底九合一選舉，對於查察賄選和防制暴力要加強努力；未來對刑事人員的任用和福利也要進行規劃，並提升刑事加給，希望發揮「刑事魂」，讓台灣治安更穩定，打詐也要讓人民有感。

邱紹洲會後受訪表示，上任後有多項重要工作要帶領刑事人員共同努力，首先就是今年為選舉年，維持治安穩定是首要工作，查察賄選並讓選舉過程能平和進行。

邱紹洲說，其次就是重要的治安策略，包含打詐、掃黑、肅槍和緝毒，隨著科技的進步和犯罪手法的改變，會做滾動式修正，以因應相關變化的手法；第三，則是對於刑事人員的待遇跟福利，內政部長劉世芳和張榮興都非常支持，會持續推動。

邱紹洲表示，在科技辦案過程中，希望運用AI整合情資，歸納相關犯罪策略，希望能有效研擬、運用在各項犯罪偵查中。

根據刑事局新聞稿，邱紹洲為中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事局督察和偵查第九大隊大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、警政署保安警察第三總隊主任秘書和副總隊長、刑事局副局長、新竹市警察局長及警政署保安警察第七總隊總隊長等職務。

刑事局表示，邱紹洲從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富且具深厚專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲肯定。（編輯：蕭博文）1150120