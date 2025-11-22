刑事局首創新作法 在臺北大巨蛋舉行之 民歌大團圓 演唱會 巨幅銀幕及143面電視牆同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事局反詐宣導首度進軍臺北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。刑事局分析銀髮族常見詐騙手法，較多為假冒公務機構詐騙及猜猜我是誰詐騙，為防堵稍有積蓄的銀髮族，因不慎相信詐騙集團的話術，所有財產付之一炬，特別利用歲末臺北大巨蛋演出「民歌大團圓」演唱會時機，一連播出4款反詐騙宣導影片，針對假冒公務機構詐騙、猜猜我是誰詐騙及現正最夯的普發一萬現金詐騙，對現場參加演唱會的4萬多名歌迷及超過500名的來賓及工作人員，做最有效、直接的宣導。
刑事局分析，今(114)年第三季(7至9月)假冒公務機構詐財案件共1,518件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有480件，占31.6%；猜猜我是誰詐騙案件共452件，其中為退休、靠退休、保險、年金生活者，有162件，占35.8%，而這兩種手法通常歹徒隨機撥打家用電話尋找被害人，銀髮族更容易因平日在家接聽電話而遭詐。
刑事局在宣導層面不遺餘力的利用多元管道提升民眾識詐工作，據民歌大團圓的籌辦單位中華音樂人交流協會分析，購票族群多為40歲以上的青壯年至銀髮族，很多人是帶著年邁的家長，一睹年輕時的偶像丰采，故刑事局選作這次宣導影片的主角，是人王彩樺、雷洪及陳幼芳等銀髮族熟知的知名藝人，讓銀髮族群更能切身感受詐騙話術及防範之道。
除此之外，刑事局也針對銀行端通報疑似被害人，轉帳至他人已通報的可疑詐騙帳戶，派員進行關懷勸說，透過主動查找潛在被害人的方式，即時在傷害最小的時候先行阻止潛在被害人繼續匯款，透過訓練有素的員警，瞭解潛在被害人遭遇的狀況，即時解構詐騙話術，避免被害人持續匯款，自114年推行此政策以來，已即時中止3萬多名潛在被害人繼續匯款。
刑事局呼籲，家中長輩如近期有提領大筆金額、欲言又止、心事重重等跡象，可能正受假冒公務機構詐騙話術中，詐騙集團恐嚇「須遵守偵查不公開，不可以跟家人提及」、「須將存款全數提領，交由檢察官監管」所苦，應多關懷家中長輩，並轉發相關宣導影片，讓銀髮族熟知詐騙話術，提升識詐能力，避免遭詐。
