刑事局：不明人士冒用總統發釣魚信件 切勿回復以防受騙

記者郭曉蓓／臺北報導

近期有不明人士冒用「總統賴清德」名義寄送電子郵件，以攜手為國家發展貢獻力量，來誘騙民眾回復，警政署今（20）日示警，該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

近期有民眾收到「總統賴清德」寄送的電子郵件，內容以「您好！我是賴清德」開頭，接著提到希望攜手為國家發展貢獻力量，若有關於「公民發展」的問題可寄信至所謂「個人郵箱」，並要求收件人先回信才能繼續討論其他事情。

警政署說明，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

警政署呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，俾利據以偵辦。

總統賴清德遭不明人士冒用總統名義發送電子郵件，警政署提醒國人務必提高警覺，以防受騙。（圖由警政署提供）

