刑事局：唾液快篩查毒駕 全台查獲18件 (圖)
內政部警政署推動毒品唾液快篩取締毒駕政策上路，刑事局統計，全國已取締18件毒駕，開出新台幣110萬元罰單。圖為警方臨檢。（警方提供）
中央社記者劉建邦傳真 114年11月22日
