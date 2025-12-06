刑事局：小紅書涉詐事證明確 依法讓網站無法連線

（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局今天表示，小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，侵害民眾權益，因對要求改善置之不理，符合詐欺犯罪危害防制條例規定，依法對實施停止解析處置，此網站已無法連線。

刑事局發布新聞資料表示，有媒體以內政部為打詐將封鎖小紅書1年，原因依據、暫行措施形同變相封鎖等為題報導，嚴正澄清此案是依法執行打詐及防詐。

刑事局表示，依165統計，自去年1月至今年11月，受理涉小紅書詐欺案為1706件、財損新台幣2.4億餘元，其中1件財損達820萬元，平台明顯淪為詐欺犯罪溫床。

廣告 廣告

刑事局表示，國家安全局今年7月2日發布檢測，對包含小紅書在內5款中國製App進行資安抽檢，小紅書在15項檢測指標皆全數違規，且存在過度蒐集個資、權限濫用等重大資安疑慮。

刑事局表示，小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險，小紅書公司面對要求改善置之不理，符合詐欺犯罪危害防制條例第42條「緊急案件」要件。

刑事局表示，為阻斷國人遭詐損害擴大，依法對小紅書平台實施停止解析處置，也就是讓網站無法連線。

刑事局表示，相較於小紅書拒絕溝通，使用者眾多的Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）、LINE皆已依此條例公告為納管業者，除需遵守法律（法遵），接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行強制身分驗證及防詐計畫審查等高強度監理詐騙，與小紅書完全無法聯繫截然不同。

刑事局表示，對於所有違規業者，政府一視同仁、絕不寬貸，以Meta為例，因廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告等事由，至今年止已連續裁罰3次、累計罰鍰達1850萬元。

刑事局表示，將持續與各相關業務中央主管機關持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若違規就依法處置裁罰。政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平台採嚴格監理、依法重罰，對小紅書採停止解析，是因平台拒不配合接受管理，處置方式雖異，打擊詐欺目標一致。（編輯：張銘坤）1141206