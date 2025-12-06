刑事局：小紅書涉詐明確 依法斷連

大陸社群平台小紅書在台涉詐案逾一千七百件，造成民眾財損超過二點四億元，且資安全數違規又拒改善，刑事局：依法停止解析非封鎖。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局六日表示，小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，侵害民眾權益，因對要求改善置之不理，符合《詐欺犯罪危害防制條例》規定，依法對實施停止解析處置，此網站已無法連線。台北市長蔣萬安說，打擊詐騙一定要做，但不要讓人民覺得別有目的。

刑事局表示，依一六五統計，去年一月至今年十一月受理涉小紅書詐欺案為一千七百零六件、財損二點四億餘元，其中一件財損達八百二十萬元，平台明顯淪為詐欺犯罪溫床。

刑事局表示，相較於小紅書拒絕溝通，使用者眾多的Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）、LINE皆已依此條例公告為納管業者，除需遵守法律（法遵），接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行強制身分驗證及防詐計畫審查等高強度監理詐騙，與小紅書完全無法聯繫截然不同。

蔣萬安表示，打擊詐騙是一定要做的，但標準要一致，也要用對方法，不要讓人民覺得沒有章法甚至別有目的。他認為，如果政府執意如此，那就一個月後來檢視打詐成效。