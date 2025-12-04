刑事局：張安樂曾邀日暴力團體來台 警方嚴密掌握

（中央社記者賴于榛台北4日電）媒體報導，中國勢力與台灣黑幫共同滲透日本，鼓吹沖繩獨立。刑事局今天在行政院會後記者會指出，統促黨總裁張安樂近年曾兩度邀請日本指定暴力團體「旭琉會」來台，警方都有嚴密掌握。

鏡週刊昨天報導，日本首相高市早苗挺台言論，引發日中關係緊張，而日本態度強硬主因是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」，協助中國滲透並鼓吹沖繩獨立，日本警方甚至掌握不少毒品是由台灣走私過去，且台日黑幫成員也常碰頭。

廣告 廣告

警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在行政院會後記者會表示，日本的指定暴力團體「旭琉會」曾在2023年5月與2025年2月受到某政黨幫派的邀請，到台灣參加幫派活動，包含刑事局國際科、反黑科與地區警察機關等有充分蒐證與掌握。

媒體追問，旭琉會是否受張安樂邀請，蕭欽杰回應：「對。」沖繩警方也知道有幫派到台灣，因此日方於2023年11月組團到刑事局交流做情資分享，至於幫派活動是否與走私毒品有關，或是涉及政治、國安部分，警政署都會做充分掌握。

蕭欽杰也否認報導指台灣不少毒品被走私到沖繩，他強調，台灣涉及日本毒品走私有不真實之處，因為2025年只有1件，有4名日本幫派分子來到台灣，想要夾帶4公斤安毒回日本，但遭刑事局查獲。

法務部次長黃謀信在記者會補充說明，按照台灣高等檢察署所發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣各個毒品來源，境外走私為多數，但資料顯示，境外走私國家主要集中在中國、東南亞與美加地區，日本不是台灣主要毒品的來源國。

黃謀信強調，根據相關檢察署起訴資料顯示，從台灣走私出境部分，除零星的個案以及從機場與行李夾帶出境的少數個案外，也沒有如報導所稱，台灣成為日本毒品的轉運國情形。（編輯：張若瑤）1141204