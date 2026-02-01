刑事局：慎防二次詐騙 聲稱追回詐騙款別輕信

記者郭曉蓓／臺北報導

近期發生不少「假追金真詐騙」，被害人在第一次遭詐後，又再次落入詐騙陷阱的案件。警政署刑事警察局指出，詐騙集團正是利用「想追回損失的心理」，假冒律師、幣流分析師、追金專家，聲稱可以幫忙把錢討回來，其實是「二次詐騙」，民眾別輕信。

所謂的「二次詐騙」是指當一個人剛被詐騙、焦急地想把錢要回來時，另一批詐騙集團就假裝是「幫助者」，用「我可以幫你追回損失」這樣的話術再次行騙。詐騙集團甚至架設粉絲專頁或廣告，宣稱是反詐騙組織、可協助攔截匯款的駭客，也有假扮律師、幣流分析師、追金專家，甚至假扮某分局的員警或檢察官要協助調查詐騙案件，讓受害者很容易再次上當。

刑事局指出，預防「二次詐騙」正確做法，發現遭詐時，第一時間報警；警方會協助通報金融機構、圈存可疑帳戶。千萬不要相信「保證追回」「先付費才能處理」的說法，遇到這些話術都要提高警覺，因為案件須經警方、檢方偵辦，要進入法院程序後，才能依法追償。此外，律師能依法協助訴訟與證據整理，但不可能私下幫你把錢拿回來。

除了不要隨意在網路上尋求幫助管道，不要相信任何「主動聯絡你幫忙追回款項」的人，也不要相信「提供轉帳的銀行帳號和密碼，方便作業」。刑事局提醒，遇到詐騙時，立刻撥打 165 反詐騙專線或報案，讓警方介入。為強化民眾防詐意識，刑事局建置「165打詐儀錶板」專網，不僅有最新詐騙案件統計數據，同時設有最新詐騙案例，呼籲民眾可透過該網站瞭解最新詐騙手法，也可使用該網站查證所遭遇的情況是否為詐騙。

警政署刑事警察局提醒慎防「二次詐騙」，聲稱追回詐騙款別輕信。（圖由刑事局提供）

