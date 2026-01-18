刑事局：改運不成反破財 假算命詐騙話術全揭露

記者郭曉蓓／臺北報導

刑事警察局今（18）日示警「假算命改運詐騙」手法，近期有詐騙集團假借「算命改運」「消災解厄」名義，在社群平臺投放吸睛廣告，專門鎖定生活壓力大、情緒低落的民眾。一旦私訊聯絡，便改以 LINE 等通訊軟體對話，再透過話術誘人花錢消災，結果改運不成反破財。刑事局提醒凡聲稱「不付費就有災」、「中途停止將前功盡棄」均屬詐騙常見話術，千萬別上當。

近期刑事局接獲數件案件，發現詐騙集團以「算命改運」、「消災解厄」等話術，透過社群平臺刊登吸睛廣告，誘導生活壓力大、心情低落的民眾加入通訊軟體聯絡，並以「命中有劫」、「協助消災」、「處理感情問題」等話術製造恐懼與依賴感，進而要求被害人付費作法改運或購買符咒，甚至持續以各種理由要求匯款，藉此騙取高額金錢。

刑事局指出，新竹一位陳姓女子去年7月間因生活不順、心情低落，在瀏覽社群平臺時看到「算命師父」的廣告，標榜可算命、改運並協助消災解厄。被害人一時主動私訊詢問後，雙方改以LINE軟體聯繫。該名自稱師父者對談中不斷強調被害人「近期恐有劫數」，聲稱不及時處理，恐影響生活、健康及運勢不順，要求被害人支付「消災解厄金」及購買符咒，聲稱這是必要的改運程序。

詐騙者陸續以「店到店取貨付款」寄送符咒包裹，被害人前後共取貨22次，金額累計41萬元。期間陳女曾感到不安，但對方不斷以「程序尚未完成」、「中途停止會前功盡棄」等話術安撫，又聲稱「師父」因替被害人消災解厄導致自身身體不適，需要額外費用治療。被害人因擔心運勢反噬，於去年12月間再度匯款5萬元。直到接獲警察通知，該筆匯款帳戶因涉及投資詐欺案件而遭警示，被害人才驚覺被騙，前後損失46萬元。

刑事局說，社群平臺常有許多「假算命改運」詐騙，多假借算命、看風水、回復感情等名義，並以「靈符靈寶」、「消災解厄」等話術營造神秘與急迫感，誘使民眾上鉤。不肖集團常採取持續收費模式，要求被害人反覆付款或取貨，一旦被害人產生疑慮，便轉以恐嚇、暗示災厄等方式操控心理，直至被害人無力再支付或察覺異常後，隨即失聯，造成民眾重大財務損失。

刑事局呼籲，凡聲稱「不付費就有災」、「中途停止將前功盡棄」者，均屬詐騙常見話術，若遇到應立即停止金錢往來，保留對話紀錄、付款憑證，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，以免遭受更大損失。

刑事局示警「假算命改運詐騙」手法，小心改運不成反破財。（圖取自165全民詐騙網)