刑事局：繼承土地繳稅金成詐騙手法 男損3000餘萬

（中央社記者劉建邦台北3日電）刑事局表示，有民眾近期遇歹徒假冒親友稱因需繼承精華區土地或房產，但急需墊付遺產稅等稅金費用，向被害人謊稱土地成功過戶就給高額酬金，1名男子遭騙3444萬元。

刑事局今天發布新聞資料表示，借錢辦理遺產過戶是詐騙手法。不動產是民眾增值首選，近期發現歹徒假冒親友、遺產律師、資深代書，聲稱要協助富豪或無子嗣長輩的委託人處理精華區總價值約數億元的土地或房產。

刑事局發現，歹徒會稱因繼承手續繁瑣，急需資金借錢墊付如遺產稅、印花稅、地政規費，並承諾土地成功過戶，會給近千萬元酬金，引誘被害人上當。

廣告 廣告

住北部的楊姓男子去年9月在通訊軟體LINE遇到自稱是許久未聯繫的女性友人，對方除主動搭訕並積極與被害人聊天，沒過多久就稱因需處理價值高昂的房子，但臨時欠缺繳納遺產代書等費用的金錢。

刑事局說，歹徒向被害人楊姓男子宣稱事成後將提供高額酬金，楊男未查證，陸續以面交等方式借款給對方，直到去年12月間，被害人借出金額共新台幣3444萬元。

警方說，楊姓男子事後上網查詢對方姓名，發現是詐欺慣犯，對方事後又主動聯繫稱需借款，楊男要求先償還並與對方約至銀行時，才知遭詐騙，憤而報警。

刑事局表示，繼承遺產有法律程序與順位，若對方提到協助領遺產有報酬可拿，一定是詐騙，正常處理遺產程序，稅費是由遺產總額扣除或由法定繼承人自繳，絕不會找陌生人借錢處理。

刑事局說，民眾收到自稱是律師或銀行行員來電提及類似訊息，應務必透過官方管道查詢，只要提及借錢、代墊費、高額佣金等關鍵字，就應提高警覺，防範遇到詐騙。有疑慮可撥165專線諮詢或110報案。（編輯：張銘坤）1150103