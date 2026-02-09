刑事局、LINE Bank簽署MOU！深化公私協力強化打詐體系
為全面升級防詐戰力、建構科技防線，刑事警察局局長邱紹洲於今(9)日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書，宣示警政機關與數位金融產業深化公私協力，攜手打造科技化與戰略化的防詐新防線，為整體防詐體系再注入關鍵戰力。
在整體防詐政策推動下，行政院持續完善法制基礎，訂定「詐欺犯罪危害防制條例」，使打擊詐騙邁向制度化與常態化治理。依據165打詐儀錶板統計，114年12月詐騙案件受理數，相較113年8月下降33%，財產損失金額亦下降52%，顯示精準防詐政策已發揮成效。
鑒於年節將至，今年1月份假網拍與假投資案件占整體詐騙案件約5成。假網拍詐騙常假冒買家誆稱無法下單，提供假客服連結誘騙賣家交付個資，再由假冒銀行人員要求操作ATM或網路銀行；假投資詐騙則結合假交友或網路廣告，誘導加入詐騙群組與下載虛假App，先以小額獲利建立信任，再誘使投入大量資金，造成嚴重財損。面對詐騙手法日益科技化，防詐作為亦須由事後查緝，轉向前端預警與即時阻斷。
刑事局邱局長表示，連線商業銀行導入AI預警及高頻異常交易即時偵測機制，最快可每分鐘內鎖定可疑涉詐帳戶，迄今已成功阻斷413戶可疑涉詐帳戶、攔阻金額達600萬餘元；近2年警示帳戶數下降15.05%，為同業中表現最為顯著者，顯示其在風險控管與防詐機制上已累積具體成果。
此次合作以「情資即時連線、詐騙前端阻斷」為核心，聚焦潛在被害人主動查找、可疑金流快速通報及識詐教育深化推廣，透過警銀雙向情資交流，讓偵查不再只是事後追查，而是提前預警、即時攔阻，實現「查得快、阻得早、防得住」的防詐新模式，大幅提升整體防詐戰力。
刑事局與連線銀行將透過密集的交流合作，以「情資整合、跨域合作」等目標，深化與金融及科技產業的公私協力，守護民眾財產安全，讓詐騙集團永遠「斷線」。
