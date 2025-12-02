刑事案件調解！阿姨「說1句」律師秒愣住：執業最驚嚇
生活中心／彭淇昀報導
阿姨有備而來！網紅「巴毛律師」陳宇安分享自己執業以來最驚嚇的調解經驗，讓她「瞬間整個人石化」，不少網友看了直呼，「你太讓我失望了」、「難怪阿姨不請律師」、「阿姨的律師費直接省下來」。
「巴毛律師」陳宇安在臉書發文分享，遇到自己執業以來最驚嚇的調解經驗，處理刑事案件的調解，到了區公所的調解處，對方是個阿姨，已經先到了，但沒有請律師，「我剛坐下來，阿姨開口就說『陳律師啊～我是那個xxx（大學同學）的媽媽』」。
陳宇安愣住，整個人瞬間石化，「本來要精準談判變成一直『阿姨好』、『阿姨不好意思』、『阿姨我知道啦但是…』，最後就是為了想辦法促成和解還貼了一點律師費進去」。
對此，不少網友紛紛調侃，「你太讓我失望了（情勒用語）」、「沒出息！本來應該從從容容」、「直接匆匆忙忙，連滾帶爬了」、「難怪阿姨不請律師，有備而來」、「阿姨的律師費直接省下來」、「阿姨不用請律師，一開始直接把王牌丟出來了」、「阿姨見面直接把黑桃A打出來」。
