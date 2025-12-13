刑事特搜／借30萬還債不成疑遭數落 狠媳狂砍婆婆幾近斷頭棄屍
18年前，台中沙鹿發生一起人倫悲劇！75歲的李婦離奇失蹤之後，警方在其住處驗出血跡反應，懷疑同住的28歲陳姓媳婦涉有重嫌，但陳女不僅否認涉案，還編造連串謊言，試圖混淆偵辦方向，後來警方動員大批人力於清水山區找到李婦遺體，發現李婦頭顱幾乎被砍下，陳女見屍體被找到才坦承犯案。原來，婆媳長期因金錢問題發生糾紛，她曾向婆婆借30萬元還債遭拒，卻發現婆婆幫小叔還200萬卡債，案發前晚，陳女懷疑婆婆在電話中向大姑數落自己，隔天便痛下毒手。最終陳女被依殺人罪判處無期徒刑，為逆倫惡行付出代價。
2007年7月，台中縣沙鹿鎮75歲李婦突然失去蹤影，家屬起初也不以為意，以為李婦只是外出散步訪友，但直至天黑都沒回來，家人才驚覺有異，向警方通報失蹤。警方初步詢問家屬及平時與李婦有往來的親友後，認為李婦頭腦清楚並無失智症狀，應不至於在外迷路，且李婦平日作息規律，也未曾在無人邀約出門的情況下晚歸，研判可能發生事故或遭逢不測，便朝刑案方向調查。
交友複雜 惹婆不滿
警方會如此篤定，是因與李婦同住的28歲媳婦陳秀宜，在警方查訪時，先是告訴員警婆婆上午有提到要獨自外出，之後就沒再回家，但當警方追問李婦外出方向與時間，陳女卻無法提供明確答案，甚至說法反覆、前後不一，後來索性推說不記得，讓警方對她起了疑心，認為她有所隱瞞。
其他家屬也向警方表示，李婦與陳女的婆媳關係並不融洽，由於陳女交往複雜，時常會帶朋友回家飲酒作樂，引起李婦不滿，有時會叨唸勸阻，婆媳更因此數度爆發口角。
此外，陳女曾因積欠賭債向婆婆借錢發生爭執，甚至還被婆婆懷疑擅自動用家中存摺，導致雙方嫌隙漸生，直到案發前2、3個月陳女宣布懷孕，2人之間的氣氛才稍微和緩。
但有家屬指稱，案發前一晚，李婦與女兒在電話中閒話家常，陳女認為2人在背後議論她，而對婆婆動怒，婆媳爆發激烈口角，沒想到隔天婆婆就人間蒸發。家屬的種種證詞也讓警方更加認定，李婦失蹤應與陳女脫不了關係。
供詞反覆 引警懷疑
警方二度到李婦住家調查，在屋內牆面及地面探測出血跡反應，研判李婦在家遭到不測，旋即將陳女帶回偵訊。陳女一開始堅稱與婆婆失蹤無關，直到警方提出現場跡證，她才改口說婆婆是遭2名男子帶走，自己因為受到驚嚇而不敢告訴別人。
警方進一步要求她說出男子的外貌及身分，陳女答不出來，只說2名男子姓曹跟陳，其餘不清楚；而在接下來的數次偵訊中，她的供詞又不斷翻來覆去，一下說婆婆是在外遇害，與她無關，一下又說是男子持刀要傷她，婆婆為了保護她才遭殺害，最後更稱是男子為金錢與婆婆發生衝突，婆婆慘遭殺害，她還被逼幫忙搬運婆婆遺體棄屍。由於陳女的供詞互相矛盾，辦案人員逐漸確信涉案者應該只有她1人。
警方除了持續追問陳女，想要突破其心防外，也找來陳女丈夫等親友協助勸說，陳女才鬆口，承認當天早上與婆婆因言語爭執發生肢體衝突，在情緒激動之下，持刀揮舞了4、5下，但只是想嚇阻婆婆，並沒有殺人意圖。
陳女最後也供出將婆婆屍體棄置在台中清水山區，但無法清楚指出確切位置，警方只好動員大批警力，還出動直升機，在山區展開大規模搜索，終於在案發第6天，李婦頭七前夕，在一處山溝附近發現遺體。雖然屍體遭棄置多日、明顯腐化，但仍可明顯辨識出身上有多處刀傷。
砍15刀 棄屍山區
經法醫解剖，發現李婦身上共有15處刀傷，皆集中在頭部、後頸與四肢，絕非陳女所說「揮舞4、5下」所能造成的傷勢，致命一刀在右後頸，造成李婦第3、4節頸椎斷裂，頭顱幾乎被整個砍斷，只剩一層皮與頸部相連，足見陳女行凶時下手力道之猛烈，手段凶殘，甚至陳女第一時間就有計畫性棄屍湮滅罪證。
檢警根據相關跡證還原案發經過，研判當天上午李婦與陳女因前一晚的電話事件發生爭執，陳女先將婆婆從2樓推落1樓，趁著婆婆想逃出門外求救時，持菜刀從後方追上，並揮刀砍向婆婆；身形瘦小的婆婆雖頻頻抵抗，最後體力不支跌趴在沙發上，陳女此時順勢朝其後頸砍下致命一刀，讓婆婆當場沒了氣息。
陳女冷靜下來後，並未選擇報警自首，而是開始以抹布擦拭噴濺的血跡，再將婆婆遺體裝入肥料袋拖出住處，趁大雨滂沱時騎機車載往山區棄屍，途中遇到鄰居詢問時，還謊稱袋子滲出的血跡是在家殺雞的血水。
陳女自知難逃法網，最終坦承殺害婆婆，至於行凶動機則是因為嫁入夫家之後，常因細故與婆婆發生爭吵，且在金錢方面，婆婆一直都對小叔比較好，願意花2百多萬元替小叔償還卡債、買車，但她要借個3、40萬元還債，婆婆卻不肯，加上案發前一晚又聽到婆婆在電話中跟大姑數落自己，氣憤難平才下手行凶。
假孕搏寵 老公也騙
更離譜的是，由於陳女之前曾向家人宣稱懷孕，在她被羈押後，看守所依規定安排醫生檢查，豈料檢查顯示根本沒懷孕，連丈夫都被蒙在鼓裡。
承辦人員認為，陳女之所以謊稱懷孕，應該是想利用「母憑子貴」的方式，在婆婆面前提升自己的家庭地位，看會不會因此得到較多的經濟支援。
偵辦此案的檢察官表示，陳女在應訊過程中毫無愧疚，情緒異常冷靜，當檢察官問她有什麼想表達的，她只冷冷說了一句：「我想與先生離婚。」
最終陳女被法院依殺人及遺棄屍體罪判處無期徒刑定讞，只能用下半生來贖清自己的罪孽。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
驚世媳婦斬首婆／借錢遭拒不滿偏心小叔 沙鹿惡媳怒斬婆婆首級
驚世媳婦斬首婆1／婆媳關係才因懷孕和緩 她偷聽到抱怨電話牙起來
驚世媳婦斬首婆2／媳婦瞎掰婆婆遇害驚悚劇本 警尋獲遺體屍首僅剩皮相連
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 12
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 52
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 82
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 281
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 346
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 26
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 274
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 70