刑事特搜／借30萬還債不成疑遭數落 狠媳狂砍婆婆幾近斷頭棄屍

18年前，台中沙鹿發生一起人倫悲劇！75歲的李婦離奇失蹤之後，警方在其住處驗出血跡反應，懷疑同住的28歲陳姓媳婦涉有重嫌，但陳女不僅否認涉案，還編造連串謊言，試圖混淆偵辦方向，後來警方動員大批人力於清水山區找到李婦遺體，發現李婦頭顱幾乎被砍下，陳女見屍體被找到才坦承犯案。原來，婆媳長期因金錢問題發生糾紛，她曾向婆婆借30萬元還債遭拒，卻發現婆婆幫小叔還200萬卡債，案發前晚，陳女懷疑婆婆在電話中向大姑數落自己，隔天便痛下毒手。最終陳女被依殺人罪判處無期徒刑，為逆倫惡行付出代價。

75歲的李婦（圖）身形瘦小，在家中遭媳婦砍殺身亡。（翻攝畫面）

2007年7月，台中縣沙鹿鎮75歲李婦突然失去蹤影，家屬起初也不以為意，以為李婦只是外出散步訪友，但直至天黑都沒回來，家人才驚覺有異，向警方通報失蹤。警方初步詢問家屬及平時與李婦有往來的親友後，認為李婦頭腦清楚並無失智症狀，應不至於在外迷路，且李婦平日作息規律，也未曾在無人邀約出門的情況下晚歸，研判可能發生事故或遭逢不測，便朝刑案方向調查。

陳女（圖）婚後與夫家同住，疑因金錢關係不滿婆婆偏心，狠將婆婆砍死。（翻攝畫面）

交友複雜 惹婆不滿

警方會如此篤定，是因與李婦同住的28歲媳婦陳秀宜，在警方查訪時，先是告訴員警婆婆上午有提到要獨自外出，之後就沒再回家，但當警方追問李婦外出方向與時間，陳女卻無法提供明確答案，甚至說法反覆、前後不一，後來索性推說不記得，讓警方對她起了疑心，認為她有所隱瞞。

陳女（中）在偵訊過程說詞反覆，還企圖擾亂警方偵辦方向。（東森新聞提供）

其他家屬也向警方表示，李婦與陳女的婆媳關係並不融洽，由於陳女交往複雜，時常會帶朋友回家飲酒作樂，引起李婦不滿，有時會叨唸勸阻，婆媳更因此數度爆發口角。

此外，陳女曾因積欠賭債向婆婆借錢發生爭執，甚至還被婆婆懷疑擅自動用家中存摺，導致雙方嫌隙漸生，直到案發前2、3個月陳女宣布懷孕，2人之間的氣氛才稍微和緩。

但有家屬指稱，案發前一晚，李婦與女兒在電話中閒話家常，陳女認為2人在背後議論她，而對婆婆動怒，婆媳爆發激烈口角，沒想到隔天婆婆就人間蒸發。家屬的種種證詞也讓警方更加認定，李婦失蹤應與陳女脫不了關係。

供詞反覆 引警懷疑

警方在死者住處探測出血跡反應，研判該處為凶案第一現場。（東森新聞提供）

警方二度到李婦住家調查，在屋內牆面及地面探測出血跡反應，研判李婦在家遭到不測，旋即將陳女帶回偵訊。陳女一開始堅稱與婆婆失蹤無關，直到警方提出現場跡證，她才改口說婆婆是遭2名男子帶走，自己因為受到驚嚇而不敢告訴別人。

警方進一步要求她說出男子的外貌及身分，陳女答不出來，只說2名男子姓曹跟陳，其餘不清楚；而在接下來的數次偵訊中，她的供詞又不斷翻來覆去，一下說婆婆是在外遇害，與她無關，一下又說是男子持刀要傷她，婆婆為了保護她才遭殺害，最後更稱是男子為金錢與婆婆發生衝突，婆婆慘遭殺害，她還被逼幫忙搬運婆婆遺體棄屍。由於陳女的供詞互相矛盾，辦案人員逐漸確信涉案者應該只有她1人。

李婦遺體最終在台中清水山區一處山溝被發現，但早已腐爛不堪。（東森新聞提供）

警方除了持續追問陳女，想要突破其心防外，也找來陳女丈夫等親友協助勸說，陳女才鬆口，承認當天早上與婆婆因言語爭執發生肢體衝突，在情緒激動之下，持刀揮舞了4、5下，但只是想嚇阻婆婆，並沒有殺人意圖。

陳女最後也供出將婆婆屍體棄置在台中清水山區，但無法清楚指出確切位置，警方只好動員大批警力，還出動直升機，在山區展開大規模搜索，終於在案發第6天，李婦頭七前夕，在一處山溝附近發現遺體。雖然屍體遭棄置多日、明顯腐化，但仍可明顯辨識出身上有多處刀傷。

陳女無法指明棄屍確切地點，警方只能動員大批人力進行地毯式搜尋。（東森新聞提供）

砍15刀 棄屍山區

經法醫解剖，發現李婦身上共有15處刀傷，皆集中在頭部、後頸與四肢，絕非陳女所說「揮舞4、5下」所能造成的傷勢，致命一刀在右後頸，造成李婦第3、4節頸椎斷裂，頭顱幾乎被整個砍斷，只剩一層皮與頸部相連，足見陳女行凶時下手力道之猛烈，手段凶殘，甚至陳女第一時間就有計畫性棄屍湮滅罪證。

陳女持菜刀猛砍婆婆15刀，致命關鍵在後頸處，還差點讓婆婆屍首分離。示意圖。

檢警根據相關跡證還原案發經過，研判當天上午李婦與陳女因前一晚的電話事件發生爭執，陳女先將婆婆從2樓推落1樓，趁著婆婆想逃出門外求救時，持菜刀從後方追上，並揮刀砍向婆婆；身形瘦小的婆婆雖頻頻抵抗，最後體力不支跌趴在沙發上，陳女此時順勢朝其後頸砍下致命一刀，讓婆婆當場沒了氣息。

陳女冷靜下來後，並未選擇報警自首，而是開始以抹布擦拭噴濺的血跡，再將婆婆遺體裝入肥料袋拖出住處，趁大雨滂沱時騎機車載往山區棄屍，途中遇到鄰居詢問時，還謊稱袋子滲出的血跡是在家殺雞的血水。

陳女殺害婆婆後，將屍體裝入飼料袋（圖）中，騎車出門棄屍。（東森新聞提供）

陳女自知難逃法網，最終坦承殺害婆婆，至於行凶動機則是因為嫁入夫家之後，常因細故與婆婆發生爭吵，且在金錢方面，婆婆一直都對小叔比較好，願意花2百多萬元替小叔償還卡債、買車，但她要借個3、40萬元還債，婆婆卻不肯，加上案發前一晚又聽到婆婆在電話中跟大姑數落自己，氣憤難平才下手行凶。

假孕搏寵 老公也騙

更離譜的是，由於陳女之前曾向家人宣稱懷孕，在她被羈押後，看守所依規定安排醫生檢查，豈料檢查顯示根本沒懷孕，連丈夫都被蒙在鼓裡。

警方找來陳女丈夫（圖）協助勸說，才成功突破陳女心防。（東森新聞提供）

承辦人員認為，陳女之所以謊稱懷孕，應該是想利用「母憑子貴」的方式，在婆婆面前提升自己的家庭地位，看會不會因此得到較多的經濟支援。

偵辦此案的檢察官表示，陳女在應訊過程中毫無愧疚，情緒異常冷靜，當檢察官問她有什麼想表達的，她只冷冷說了一句：「我想與先生離婚。」

最終陳女被法院依殺人及遺棄屍體罪判處無期徒刑定讞，只能用下半生來贖清自己的罪孽。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

