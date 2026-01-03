刑事特搜／偵訊爆靈異如冤魂盯場 女派報商慘成乾屍破案揭祕

刑警一句「你要老實講啊！死者生氣了！」成功突破共犯沈男心防，也讓原本無法運作的攝影器材恢復正常。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

23年前，北市錢姓女派報商凌晨出門接洽生意卻失蹤，警方後來鎖定鍾姓前同事及其女友涉重嫌，但2人在警方掌握具體事證前潛逃出境，所幸警方循線帶回共犯偵訊，過程發生攝影器材莫名失效的靈異現象，宛如冤魂盯場，終於突破共犯心防，坦承3人合謀把錢女騙出劫財、殺害，並在公墓尋獲死者乾屍。後來，吳女、鍾男相繼回台歸案，遭法院判刑，為罪行付出代價。

2002年7月17日清晨，台北市忠孝東路四段騎樓下，一群派報員忙著分裝報紙準備配送，而說要去跟客戶拿夾報廣告的錢姓老闆娘卻遲未現身，眾人心急如焚，深怕耽誤時間，曾姓老闆得知後，撥打妻子手機卻無人接聽，只好請派報員們先出發送報，自己去派出所報案尋妻。

廣告 廣告

鍾男等人以接洽萬份夾報廣告生意為由，誘騙錢女（圖）出門，強盜殺害並棄屍公墓。（翻攝畫面）

失踨後 提款卡遭盜領

曾男告訴警方，他與妻育有3名子女，還背負房貸壓力，所以除了一同經營派報生意外，妻子下工後還會到便當店兼差，雖小有積蓄，但生活不算富裕。曾男表示，妻子17日凌晨2點多就出門，說是接到一筆1萬份的廣告夾報訂單，要前往台北市文山區世界山莊社區取貨，還特別交代派報員早點集合，沒想到就此音訊全無。

隔天，錢女依舊沒消息，曾男向警方反映，有派報同業發現妻子的機車停在北市臥龍街人行道，但送報袋跟安全帽不見蹤影。警方調閱附近監視器，並對機車採證，卻未發現有力線索。由於當年台灣擄人勒贖事件頻傳，警方懷疑錢女可能被擄走，清查她的銀行帳戶金流仍一無所獲。

提款機監視器拍下沈男（圖）戴安全帽盜領的畫面，但錢女家屬及同事都無法指認其身分。（翻攝畫面）

1週後，曾男想起妻子身上有1張提款卡是在兒子名下，抱著死馬當活馬醫的心態，去銀行刷了存摺，赫然發現妻子失蹤當天，戶頭被領走1萬元；警方獲報後，立即調閱提款機監視器畫面，只見1名男子戴著錢女的安全帽提款，這一幕讓警方心涼了一半，認為錢女恐遭不測。

然而，不論曾男或其他家屬、同事，沒人認得畫面中的男子，警方只好回頭調閱錢女的手機通聯紀錄及基地台訊號，試圖從中找出蛛絲馬跡。弔詭的是，向錢女下訂夾報的電話，來自公共電話，無法鎖定特定人，且錢女當天出門後，手機訊號一路往木柵山區走，最後消失在富德公墓。

查情侶 棄子潛逃出境

警方進一步以錢女手機序號追查，發現該手機改由其他號碼使用，警方循線找上持有人，對方供稱手機是向基隆和平島夜市的攤商購買，攤商則說手機是一對男女賣出的，並透露2人說要再送手機過來維修，甚至約好碰面時間，警方聞訊決定派人埋伏。

7月26日晚間，29歲的鍾昕霖與剛生完小孩的22歲吳姓女友，依約出現在夜市攤位，警方立刻將2人帶回偵訊。鍾男供稱，手機是在臥龍街一間網咖廁所撿到的，因為想賺錢，所以轉售牟利。

警方告知手機的主人是錢女，並問鍾男是否認識她？鍾男坦承曾在派報站與錢女共事，但堅稱只是巧合，不知道手機是錢女的，更不知她已失蹤，網咖老闆也證稱2人確實常來消費。

由於沒有直接證據證明2人與錢女失蹤有關，警方只能放人，但要求每天到警局報到，並開始調閱2人的手機紀錄，希望確認案發當天，2人的手機基地台軌跡是否與錢女相符。

鍾男（中）因缺錢花用而設局搶劫殺害錢女，事後潛逃至香港，再因案被中國公安逮捕而押解回台。（東森新聞提供）

沒想到2人只準時報到2天，第3天就買了機票飛往香港，甚至將剛出生的小孩丟在醫院。隨後警方取得2人的手機紀錄，發現鍾男當天的行動路線與錢女高度重疊，因此認定2人畏罪潛逃，讓承辦刑警又氣又急。

遇靈異 共犯崩潰認罪

不過，此番調查也不是全然徒勞無功，警方查出2人案發前，曾密集與20歲沈姓男子聯絡，案發當天，沈男的手機訊號也曾出現在富德公墓，而且比對後發現沈男正是盜領錢女存款的人，便直接上門逮人。

面對警方偵訊，沈男歇斯底里大喊：「人不是我殺的！」卻始終不願透露相關細節。

錢女機車上的送報袋被沈男隨意丟棄，警方尋獲時，裡面還裝著約2、3萬元的報費。（東森新聞提供）

就在負責偵訊的刑警一籌莫展之際，1名剛好進入偵訊室的同事突然出聲提醒：「你的V8攝影機怎麼沒有在錄？」負責偵訊的刑警一頭霧水，因為攝影機明明有開，偵訊前也檢查過，他以為是電池沒電，所以換了新電池後重新訊問。

後來另一名同事進入偵訊室，又發現器材沒運作，再次提醒。該名刑警準備檢查時，瞥見桌上的錄影帶收納盒壓在錢女照片上，順手將盒子移開，並把錢女照片推向沈男說：「你要老實講啊！死者生氣了。你不老實講是會有報應的！」

沈男聽聞後全身顫抖，隨後看著錢女照片大喊：「妳不要再盯著我了！」心防全面崩潰、坦承犯行。說也奇怪，他認罪後，攝影機又恢復正常運作。

錢女機車被棄置在人行道上，可惜並未採證到有利線索，調閱周遭監視器也毫無所獲。（東森新聞提供）

沈男供稱，鍾男因女友產子、缺錢花用，他則因弟弟出車禍、需要錢賠償，鍾男提議搶劫錢女，先由吳女以夾報廣告為由，把錢女騙出來，他再將錢女押上車，並夥同鍾男綑綁錢女手腳，並拿走她的手機及提款卡。

怕索命 將死者脫光光

接著鍾男毆打錢女，逼問到提款卡密碼後，沈男騎著錢女機車前往取款，鍾男則用膠帶封住錢女的眼睛及口鼻，導致她無法呼吸，最後窒息死亡。為了避免東窗事發，鍾男指示沈男棄置機車，再搭計程車前往萬芳交流道會合，一同前往富德公墓棄屍。2人害怕錢女化為厲鬼索命，便根據民間傳說把死者衣物全部脫光，讓她羞於現身，才將屍體棄置草叢，最後分頭逃逸。

警方尋獲錢女屍體時，屍首已因烈日曝曬而腐爛乾枯。（東森新聞提供）

8月12日，檢警在沈男帶領下，前往富德公墓尋獲錢女因長期曝曬而腐敗乾枯的遺體，錢女丈夫哭斷腸，沈男也當場下跪痛哭。

沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。（東森新聞提供）

隔年4月，吳女因不堪良心譴責，加上與鍾男感情生變，而返台投案，鍾男則在2005年遭中國公安逮捕，並解送回台受審。最終鍾男被判處無期徒刑，沈男與吳女各被判15年、5年2個月有期徒刑，為罪行付出代價。

更多鏡週刊報導

刑事特搜／國小同窗為14萬反目殺人 野兔帶路破膠著3死命案

刑事特搜／李泰安出獄再度引發關注 揭南迴搞軌案定罪內幕

刑事特搜／監視器離奇損毀！母頻夢女兒喊冷 揭中壢藍可兒人間蒸發內幕