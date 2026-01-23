刑事特搜／僅因借錢遭拒竟砍死二鄰居 毒蟲縱火毀屍露餡再爆殺女友
二十多年前，台東發生3死命案，凶手張胞輝因為吸毒恍神，先殺了自己的女朋友，2個多月後，又因借錢不成，殺害2名鄰居，並冒名提領死者存在農會的6萬元，最後縱火燒屋，企圖焚屍滅證。更誇張的是，張犯案後還留在現場圍觀，接受媒體採訪，謊稱鄰居經常爭吵，誤導警方辦案。不過，警方調閱農會監視器，鎖定張盜領死者存款，循線將他逮捕、突破心防，他除了坦承殺害鄰居，還自爆殺了女友，最後被判死刑定讞，槍決伏法。
2003年2月24日深夜，台東縣小馬部落一處平房突然起火，消防隊獲報後，很快抵達現場，並順利控制火勢，同一時間，屋外聚集不少鄰居，其中有人提到，屋主是老榮民應得標，他之前曾經說要與劉姓同居女友出遠門，推測屋內應該沒有人，火災可能只造成財物損失。
縱火圍觀 盜領死者存款
不過，消防隊員進入屋內勘查的時候，卻在大門口附近發現一具屍體，身體被棉被包裹，頭部嚴重腐爛，已經長蛆，明顯死亡多時，並非命喪火窟。小火災變成命案，非同小可，警方隨即趕到現場，進一步搜索之後，又在臥室發現第2具屍體，同樣以棉被包裹，腐敗狀態與大門口的屍體類似。
警方查證，2名死者正是78歲的屋主應得標與其劉姓同居女友，鑑識人員研判，2人已經死亡多日，頭部均有刀傷，而且就是致命傷，2人的死與火災無關。由於2具屍體被放在不同位置，加上包裹的方式相近，顯示有人在2人死後移動、處理過屍體。另一方面，警方也在門口柱子上採得血跡反應，確認火災並不是意外，研判應該是凶手殺人後，故意縱火滅證。
為了緝凶，警方展開查訪，有鄰居表示，幾天前，應男曾表示要與女友到高雄一趟，請熟識的鄰居幫忙注意門戶，接著就沒有再見過應男，也沒看過可疑人士出入應家。警方進一步清查發現，劉女戴的金項鍊、金戒指不翼而飛，至於應男在農會的帳戶，曾經被人提領6萬元，而提款的時間點，就落在2人遇害之後、火災發生之前。
警方調閱農會資料後，確認提領者並非應男本人，更詭異的是，該筆款項被領走之前，承辦人曾經接到自稱應得標的男子來電，表示因為身體不適，會請鄰居張胞輝代為提款。警方根據相關說法，鎖定張胞輝涉有重嫌，之後調出農會的監視器畫面，比對張男的行蹤與提款時間，最後確認應男帳戶裡的6萬元就是被他領走的。
更誇張的是，火災發生之後，警方獲報到場、展開蒐證的同時，封鎖線外也聚集了一群民眾圍觀，媒體採訪時，張胞輝也在人群中，他不但沒避開鏡頭，還以目擊者身分受訪，描述火災發生的經過，並提及2名死者的生活狀況，語氣十分平穩自然。
坦承犯案 自白殺害女友
受訪過程中，張胞輝提到2名死者感情不睦，經常爭吵、互毆，企圖把2人的死引導為感情糾紛，誤導警方辦案。一開始，張男受訪的說法並未引起警方的注意，直到鑑識結果出爐後，警方回頭比對，才發現他對死者行蹤與屋內狀況的掌握程度，明顯超出一般鄰居應該知道的範圍，加上他又跑到農會提領死者帳戶內的6萬元，所以被警方列為雙屍命案的頭號嫌疑犯。
掌握相關證據後，警方立刻將張胞輝拘提到案，並且順利突破心防，張坦承殺人縱火，理由只因為借錢不成！他告訴警方，應得標是自己多年的鄰居，從小看他長大，同年2月16日下午，他缺錢買毒品，到應家借錢遭拒，所以情緒失控，回家拿了一把菜刀闖入應家，並朝應男頭部砍去，應男隨即倒地不起。
為了避免東窗事發，張胞輝進入臥室查看，結果發現劉女躺在床邊休息，趁她毫無防備之際，將她砍死。犯案之後，張留在現場搜刮財物，取走金飾、現金與存摺，再帶著行凶的菜刀若無其事地返家，接著他又冒充應得標，打電話到農會，要求承辦人讓張胞輝領錢，最後順利領走6萬元。
得手之後，張胞輝先償還部分債務，接著把剩餘的錢花用殆盡。數日後，張又回到應家，發現屋內的屍體開始腐敗發臭，他擔心被其他人發現，所以在2月24日深夜，返回現場縱火滅證，企圖將命案偽裝成火災意外，沒想到火勢還沒將屍體燒焦，就被人發現通報。
除了坦承殺害2名鄰居，偵訊過程中，張胞輝又自白犯下另一起命案。他對負責問案的小隊長說：「你對我這麼好，我附贈一件案子給你！」讓小隊長嚇了一大跳。他告訴警方，2個多月之前，他與陳姓女友在家中喝酒，邊喝邊吸食強力膠，結果情緒失控，持鐵棒將陳女毆打致死，事後再以睡袋包裹屍體，搬到住家附近的小馬公墓掩埋。
死囚獄中 曾吞電池自殺
警方當時半信半疑，押解張胞輝到公墓尋找屍體，但怎麼挖就是挖不到。小隊長表示：「我們挖了半個多小時都挖不到，後來去買了一些香跟金紙，回到現場祭拜，結果十分鐘後就挖到屍體。」這起沒人發現的命案，才隨之曝光，檢警偵訊後，法院很快將他收押，沒想到收押隔天，他就用筷子刺自己的頭，還將筷子折成十幾段、吞進肚子，經緊急送醫才撿回一命。
由於證據確鑿，加上張胞輝自白犯案，檢方很快將他起訴，不過，案件移審法院之後，檢辯雙方針對張犯案時是否精神耗弱，展開激烈攻防。張的律師以張長期吸毒為由，主張他犯案時精神異常；檢察官則認為，張在犯案前後具備行為能力，包括因借錢不成行凶、犯後搜刮財物變賣、冒充死者提款、縱火滅證等行為，顯示他有計畫，也有判斷能力。
針對雙方論戰，歷審法院都認同檢方見解，認定張胞輝殺害2名鄰居時，不符精神耗弱減刑要件，判張死刑，2005年，最高法院駁回張的上訴，判決他死刑定讞，沒想到他在等待執行期間，又吞下多顆電池企圖自殺，送醫急救開刀後，保住性命。一直到死刑定讞8年之後，張才終於槍決伏法，為背負的3條人命付出代價。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
