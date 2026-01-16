刑事特搜／僅因無照車禍遭索賠8150元 蹺家少女聯手男友殺害女鄰長
25年前，新竹一名蹺家少女無照騎車，與一名女鄰長發生車禍，事後鄰長到少女與男友的同居處談賠償，結果沒談攏，竟遭2人殺害，棄屍桃園山區。警方根據死者家屬的說法，鎖定2人涉案，並根據手機訊號，循線逮捕躲在高雄的少女及男友，2人坦承犯案，並透露每晚都見到冤魂站在床邊索命，無法入眠，落網反而是解脫，最終遭判處重刑，為罪行付出代價。
2001年4月13日下午3點多，一名男子駕車行經桃園龍潭山區，因一時尿急、路邊停車，想到草叢裡找地方小解，沒想到卻在邊坡發現一個大型塑膠袋，袋子呈現人型輪廓，讓他嚇得立刻報警。
頸插牛排刀 棄屍山區
警方獲報到場，剪開一層層的塑膠袋，赫然發現裡面裝著一具屍體，初步判斷死者是一名中年婦女，穿著一件有繡花的牛仔褲，白色上衣被染成血紅，臉部有幾處刀傷，頭部凹陷，明顯遭到重擊，最驚悚的是，她的右頸還插著一把牛排刀，警方認定這是一起殺人棄屍案，隨即封鎖現場，並組成專案小組深入調查。
檢察官與法醫相驗遺體時，確認死者頭骨破裂、喉嚨有腐蝕性灼傷，未拔出的牛排刀雖沒有刺穿氣管，但右頸動脈破裂、造成失血性休克是致命傷。為查出死者身分，警方調閱失蹤人口清單，發現新竹縣竹北市一名邱姓女鄰長的家屬，3天前曾報案協尋，因現場位於桃園、新竹交界處，有地緣關係，通知家屬指認，最後確認死者就是邱女。
家屬告訴警方，死者生活單純，擔任鄰長多年，古道熱腸，未與人結怨，失蹤當天中午，死者曾表示要出門收會錢，順便拿車禍賠償金，沒想到最後竟然一去不回，還陳屍在荒郊野嶺。
警方調查，邱女失蹤前幾天，曾在住家附近與16歲的林姓少女發生車禍，林無照騎機車，撞上邱駕駛的轎車。案發後，林哀求邱不要報警，並通知18歲的陳姓男友到場處理，陳允諾會負擔邱的轎車修理費用，並留下自己工作的釣蝦場及居住地址給邱，便先行離開，帶著手腳擦傷的林女到醫院包紮。
佯裝不知情 撇清關係
車禍當天稍晚，邱女與丈夫就前往釣蝦場，確認陳男同意賠償，也請陳簽下切結書，但後來邱把車開到修車廠，原本說會陪同估價的陳卻失約沒現身，即便如此，邱仍將車送修，修車費用為8,150元。邱不滿陳說話不算話，決定上門討錢，失蹤當天，她告訴丈夫要前往陳與林姓少女同居處，但出門後就人間蒸發，到了深夜還沒有回家，邱夫擔心太太安危，最後報警協尋。
員警得知前因後果，聯繫陳男到派出所說明，陳則一臉無辜地說，邱女確實有來住處找他，雙方討論賠償金還款方式後，邱就拿著估價單離開，他不知邱的下落，與邱的失蹤無關，還帶員警及邱夫回住處，確認邱不在，員警及邱夫在屋內也沒有發現異狀，沒想到幾天後，邱竟被發現陳屍在距離住家25公里遠的桃園山區。
既然知道死者失蹤前去過陳男住處，專案小組決定再找陳談一談，不過，警方重回陳的住處，卻沒人應門，聯繫房屋所有權人、進入屋內後，眼尖的員警發現客廳的磁磚縫隙及窗簾上疑似有血跡，於是通報鑑識小組仔細勘驗，結果查出驚人證據。
冤魂頻現身 夜不成眠
承辦員警回憶，陳男的住處表面看起來乾淨整齊，但鑑識人員透過儀器，在屋內多處驗出血跡反應，包括客廳地板、牆面、電視機上的木製擺設，以及角落一個重約4公斤的啞鈴，此外，陳的臥室床板下也有大片血跡反應。警方因此研判，該處就是死者被殺害的第一現場，啞鈴則是用來重擊死者的凶器，因凶手殺害死者後，花了一番功夫清理，才沒讓一開始進屋的員警察覺。
為了緝凶，專案小組隨即調閱陳男住處的監視器畫面，果真發現只有拍到死者進屋，卻沒有離開的影像。更奇怪的是，案發隔天凌晨2點，一輛廂型車駛入陳的住處地下停車場，半小時後，該車駛出，監視器還拍到林女坐在車後座。警方查出，該車的車主是一名劉姓男子，懷疑他協助2人棄屍。
確認犯案現場後，當務之急就是找到陳男、林女與劉男，警方先到林的彰化老家訪查，得知林蹺家多年，已很久沒跟家人聯絡，之後透過手機基地台位置追查，發現3人分別藏身在高雄及屏東，於是立刻南下找人。
承辦員警回憶，他們下午4點多循線找到情侶檔的租屋套房，破門進入時，2人竟還在熟睡，警方將他們叫醒並表明身分，2人立刻坦承殺害邱女，並如釋重負地說，每晚都會清楚看見死者滿身是血站在床邊，向他們索命，嚇得不敢闔眼，如今被捕，總算可以好好睡上一覺。警方隨即將2人帶回偵訊，另名協助棄屍的劉男也同步落網。
持啞鈴重擊 強鹼灌喉
陳男偵訊時表示，車禍事件後，女友才告知她是蹺家的未成年少女，偏偏案發前1個月，女友懷孕，2人擔心沒錢賠償，所以想賴帳，沒想到邱女卻上門要錢，雙方討論時，對於車禍肇事責任及賠償金額沒有共識，甚至還因此起了口角，邱無法接受，揚言報警。
林姓少女則供稱，因她蹺家，又無照騎車肇事，如果邱女報警，自己可能被強行帶走，男友可能也會有法律責任，所以當下心一橫，趁著邱轉身離去時，拿起地上的啞鈴猛打對方，邱遭到攻擊，立刻蹲下大喊，陳男則從女友手中接過啞鈴，再重擊邱頭部好幾下，林也再拿木製擺飾攻擊，一直到邱癱軟在地，林才回過神來，拿抹布、拖把清理現場。
初步清理後，林女發現邱女還有微弱氣息，於是到廚房拿強鹼液體灌入邱的口中，避免她再發出聲音，接著拿牛排刀刺進死者右頸，確認邱死亡後，林與男友用被子、衣物包裹屍體，拖進床底，然後清洗現場血跡。事後，林女想起乾哥劉男有一輛廂型車可以載運屍體，便說服劉幫忙，藏屍十小時後，隔天凌晨，林與男友、劉男合力將屍體運到桃園棄屍。
由於罪證確鑿，3人很快被依殺人棄屍等罪起訴，法院審理後，判林姓少女14年有期徒刑、陳男無期徒刑、劉男2年徒刑定讞，要3人為自己的惡行付出代價。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
