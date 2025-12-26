刑事特搜／國小同窗為14萬反目殺人 野兔帶路破膠著3死命案

一名獵人在五指山追捕野兔時，意外發現被壓在廢棄鐵皮下的骨骸。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

35年前，3名從台東到台北工作或念書的好友離奇失蹤，家屬事後接到勒贖電話報警。警方追查，電話是他們的國小同學李玉民打的，李起初否認，之後改口跟3人串通、向家人騙錢，並稱3人已偷渡出境，警方依詐欺罪將李送辦，他也入獄服刑。3名失蹤者的家屬無法接受，懇求檢警持續偵辦，數月後終於突破李的心防，他坦承為14萬元將3人殺害，卻謊報棄屍地點；後來一名獵人在五指山追捕野兔，意外發現骨骸，這才順利破案，李最終也遭槍決伏法。

1990年某天，3名從台東到台北求學或工作的年輕人盧敬元、陳志銘與朱秋媛，突然音訊全無，這3人都畢業於台東師範附小，成年後各自到台北發展，之後又重新聯繫、聚在一起，彼此照應，其中陳、朱還是情侶關係。

好友失蹤 謊稱假綁架

凶手李玉民因無力償還14萬元借款，狠心殺害3名國小同學。（東森新聞提供）

3人失蹤當天，盧母先接到一通電話，一名男子聲稱盧在他手上，要家屬支付300萬元，隨即掛斷；不久後，朱母也接到內容類似的電話，兩家人相互聯繫，接著向陳父確認，結果發現3個孩子全都失聯，決定立刻報警。

警方初步掌握，3名失蹤者平日與另1名同樣在台北生活的國小同學李玉民往來密切，3人的家屬循線前往李在台東的住處詢問，李親自應門，卻一問三不知；對於好友失蹤，李的反應太過冷靜，讓3人家屬認為事有蹊蹺。之後經警方偵訊，李終於坦承勒贖電話是他撥打，卻聲稱這是與3名同學事先串通好的「假綁架」，目的是為了向他們的家人騙錢，作為前往香港創業的資金。

盧敬元到台北準備重考大學，卻遭國小同學李玉民殺害。（東森新聞提供）

至於3名失蹤者究竟在哪裡？李玉民供詞反覆，先說3人去環島，後來又改口是騎車南下墾丁，還說他們早已從基隆八斗子偷渡出境，甚至說3人被不明人士控制行動，前後至少8種版本。警方依照他的說法一一查證，始終沒結果，因當時通訊不便，加上李堅稱3名好友仍活著，警方及家屬只能先相信他們沒事。

為了找到失蹤者，檢警決定透過法律給李玉民壓力，並根據李的說法，認定全案是年輕人自導自演的詐欺行為，將李及3名失聯青年列為共同被告；而李因撥打勒贖電話，被依詐欺罪嫌起訴，最後判刑1年，不久後入監服刑。

遭李玉民殺害的陳志銘（右）與朱秋媛（左）是同學，也是男女朋友。（東森新聞提供）

重啟訊問 終坦承犯行

為了找出遭李玉民殺害棄屍的遺體，警方出動大批人馬進行開挖。（東森新聞提供）

案件在程序上看似告一段落，但對3個家庭而言，真正的噩夢才剛開始。家屬質疑，若3名青年真的只是外出或偷渡，理應會與家人聯絡，然而好幾個月過去了，3人依舊音訊全無，陳志銘在台北有穩定工作，卻無故曠職；朱秋媛就讀台大哲學系，也沒到校上課；盧敬元則準備重考大學，卻沒報名聯考。3人的家屬難以接受，四處奔走，呼籲檢警繼續追查，不要就此打住。

朱秋媛的骨骸最後被尋獲，家屬忍住悲痛，前往棄屍地點招魂、祭拜。（東森新聞提供）

不過，因案件已被定調為詐欺，難以重啟調查，陳志銘的父親為了找到心愛的兒子，用盡所有人脈，不僅拜會警政高層、檢察官，甚至當場下跪，懇求檢警重新調查。數月後，警方重新檢視案情，此時距離李玉民服刑期滿僅剩2週，李一旦出獄，恐將失去唯一可控的線索，於是在檢察長指揮下，李從監獄被借提到刑事警察局，由資深刑警重新訊問。

經過長時間偵訊，李玉民心防瓦解，終於鬆口坦承殺害3名同學。李並向警方供稱，3人的遺體被他埋在新店溪秀朗橋下，警方隨即動員大批警力與怪手，前往現場進行大規模開挖，但連續多日皆一無所獲。

獵人追兔 山區見白骨

死者被發現時只剩骨骸，家屬只能從鞋子等遺物辨識身分。（東森新聞提供

由於沒有尋獲屍體，案件再次陷入膠著，直到一則地方新聞見報，才讓案情露出曙光。1990年末，台北市警察局內湖分局接獲報案，在內湖與新北汐止交界的五指山區，發現二具無名白骨，報案的是一名原住民獵人，他當天追逐野兔時，意外在一片廢棄鐵皮下發現一具白骨，警方獲報到場後，又在附近尋獲第二具白骨。

由於2名死者的遺物與失蹤的盧敬元、陳志銘類似，專案小組得知消息後，立刻趕赴現場，並請來失蹤者家屬指認，家屬根據球鞋及隨身物件，確認就是盧敬元與陳志銘所有。而在那個DNA鑑定尚未普及的年代，除了辨識相關遺物，家屬只能憑藉記憶中孩子的頭型、滴血認親以及擲筊等儀式反覆確認，最終才接受兒子遇害的事實。

偵查過程中，凶手李玉民供詞反覆，不斷混淆警方辦案。（東森新聞提供）

盧敬元、陳志銘的骨骸被尋獲後，李玉民自知法網難逃，向警方供稱朱秋媛的屍體埋在台北橋下，警方也再次出動，前往台北橋搜索。離奇的是，眾人祭拜之後，一名資深刑警仰天大喊：「朱秋媛！妳的家人都來到這裡找妳了，拜託妳趕快現身！」沒多久，這名刑警腳邊的泥土突然露出白色物體，警方見狀立刻開挖，終於發現第三具骨骸，家屬根據腐爛衣物，確認死者就是朱秋媛。

警方調查，盧敬元、陳志銘與朱秋媛3名國小同學，來到台北後經常來往；1990年初，盧回台東過年，在車站巧遇同班同學李玉民，雙方熱絡交談、互留聯繫方式，回台北後，李就加入3人的朋友圈，4人經常膩在一起。

員警在台北橋下挖出遭李玉民殺害、埋屍的朱秋媛骨骸。（東森新聞提供）

借錢不還 口角埋殺機

不過，從事水電工作的李玉民收入不穩定，常向家境優渥的陳志銘借錢，短時間就累積了14萬元欠款，後來陳要求還錢，李卻雙手一攤，雙方因此發生激烈口角。發生衝突後，李開始策劃殺人，他先遊說3人一起「出海做生意」，並向3人描繪高獲利的「走私貿易」藍圖。

盧敬元、陳志銘、朱秋媛與李玉民是國小同學，4人後來都到台北生活。（東森新聞提供）

發現陳志銘、盧敬元有興趣後，李玉民謊稱要進一步討論，邀2人到五指山上聊天詳談，並趁購買食物與啤酒時，將安眠藥摻入啤酒中，等2人喝酒昏睡後，狠心將他們勒斃，再用附近的廢棄鐵皮掩蓋屍體。因為怕東窗事發，李隔天還將朱秋媛約出來、殺人滅口，並埋屍台北橋下，最後還異想天開，打電話給死者家屬，企圖再多撈一筆。

由於李玉民坦承犯案，加上3具骨骸都被發現、罪證確鑿，李很快被依殺人罪起訴，法院審理後，很快便判處死刑定讞，從李坦承犯行到執行槍決，歷時僅11個月。為了14萬元殘忍殺害3名好友的他，最後在刑場伏法，結束24歲的短暫生命。

