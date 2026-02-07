刑事特搜／女業務遭綁樹上燒成焦屍 男客買車想分期遭拒竟下毒手
28年前，台北發生一起駭人聽聞的女汽車業務員命案。凶手張玉庭因為買車想分期付款遭拒絕，又不滿女業務員出言譏諷，竟然將對方綁在樹上、潑灑汽油，活活燒死，但自己的小腿也被燒傷。案發隔天，消息曝光，他負傷騎車重回現場查看，結果被正在招魂的家屬注意到，記下車號，交給警方。警方追查發現，張男前科累累，還有犯案後重回現場的習慣，於是發動搜索，在他車內找到死者的高跟鞋等證物，他才俯首認罪，最終遭判死刑，槍決伏法。
1998年7月8日，一名男子行經台北士林外雙溪一帶，臨時想上廁所，便往山坡草叢走去，結果遠遠看見地上有一團黑色的物體，他以為是被燒過的大型垃圾，靠近一看才驚覺是一具體無完膚的焦屍，嚇得連忙報案。
警方趕到現場時，發現屍體趴在一片焦黑的草地上，臉部朝下，一隻腳穿著高跟鞋，另一隻腳的鞋子卻不翼而飛，此外，屍體手腕纏著電線，綑綁痕跡清楚可見，雖然全身焦黑，但從身形仍能辨識死者為女性。
活燒掙扎 逃二十公尺
警方也發現，屍體旁的草皮幾乎都燒成灰燼，並從山坡上一棵樹的根部，一路延伸到陳屍處，長度約20公尺，看起來起火點並非陳屍處，死者生前曾奮力掙扎往前跑。
為了釐清死因，警方也採集樹皮、土壤與死者的衣物送驗，並在多處檢體驗出汽油成分，研判是人為縱火，且從死者雙手被緊綁的狀況看來，不可能是自己所為，因此排除自焚的可能，朝他殺方向偵辦。另一方面，警方在屍體附近尋獲一只沒有完全燒毀的女用皮包，皮包內還有證件，證件顯示，皮包的主人名叫王淑文，在台北內湖一家汽車公司從事銷售工作。
警方聯繫王女的親友後得知，案發前一天下午，她接到一通電話，說要出門見客戶，之後就人間蒸發、沒了音訊。家屬向警方表示，王女平日作息正常、婚姻幸福，沒任何異狀，但最近曾抱怨，一名客戶多次因價格問題與她發生爭執，甚至還出言恐嚇。由於皮包內的現金與貴重物品完整，警方初步排除謀財害命的可能，並從行凶手法殘忍這一點推斷，可能是因衝突引發的仇殺。
家屬招魂 凶嫌返現場
為了緝凶，警方向王女的公司調閱她近期的客戶資料，逐一比對、過濾，結果發現一名叫做張玉庭的客戶，就住在士林與內湖交界一帶，不僅與陳屍現場及死者上班的據點有地緣關係，而且在案發前不久，才到過王女公司看車。雖然如此，但沒有任何直接證據顯示，他與王女遇害有關，警方只能繼續訪查，希望找到蛛絲馬跡。
案發後，王女的家屬前往現場招魂，卻有一名陌生男子也騎著機車到場，他穿著拖鞋、短褲，右小腿還包著厚厚的紗布，家屬問他為何而來？他表示剛好騎車路過，因為好奇，才會過來看看。不過，家屬覺得奇怪，因為命案現場十分偏僻，一般人不太可能會騎車到這種地方，而且男子腿部的傷勢，看起來很像是燒燙傷，於是默默記下男子的機車車號，交給警方調查。
警方清查發現，機車車主就是張玉庭，進一步調查又發現，他有殺人未遂、迷姦、強盜、縱火等多項前科。資深刑警回憶，過去偵辦張男犯的刑案時，曾發現他有「犯後回到現場觀察」的習慣，這一次他出現在外雙溪命案現場，引起警方高度懷疑。
為確認張玉庭與本案到底有無關聯，警方特別到張家訪查，但他不在家，家屬告訴警方，張男自稱到新北石門的十八王公廟看廟會，被鞭炮炸傷腿部，所以包著紗布回家，後來因為傷勢惡化，到醫院住院治療，但不知去哪家醫院。掌握訊息後，警方調閱各醫院的急診與燒燙傷門診紀錄，發現張男確實曾到內湖的文德醫院就醫，後來又轉診到台北馬偕醫院。
車廂縫隙 找到死者鞋
鎖定張玉庭涉案之後，警方搜索他的轎車，發現車內相當乾淨整齊，彷彿刻意清理過，不過，員警把手伸進後車廂死角摸索，竟然從縫隙中拉出一隻高跟鞋，比對後，確認與死者腳上那隻鞋是同一雙，不僅尺碼一樣，鞋底的磨損痕跡也一致。
另外，警方在車輛保險桿下緣，還發現泥塊與草根，植物專家鑑定指出，這種草在台北市並不常見，主要分布在特定山區，與命案現場狀況相符，加上命案現場的輪胎印，與張玉庭轎車的胎紋、輪距高度吻合，顯示這輛車曾出現在案發處。更重要的是，警方還發現，張男車內的燈具電線被剪掉一截，車內還有一段電線，線材的顏色、型號與批號，都與綑綁死者雙手的電線相同。
掌握證據之後，警方決定收網，並在第一時間前往馬偕醫院病房，當場拘提張玉庭。面對警方詢問，他一開始否認與王淑文認識，聲稱只是「看過車」，警方出示汽車公司的客戶資料、通聯紀錄，以及在他車上搜到的高跟鞋與電線，張男自知無法狡辯，這才承認與王女因購車起糾紛，並坦承殺人。
張玉庭供稱，案發前他曾多次與王淑文洽談購車，但貸款條件、分期方案一直談不攏，7月7日下午，他以討論車款為由，打電話約王女到家中，王女騎機車赴約後，他又開車載王女外出，路程中，他提到想分期付款，沒想到卻遭王女反嗆：「沒錢就不要買車！」所以萌生殺機。
飲料摻藥 雙手綁樹上
張玉庭告訴警方，他先在飲料中摻入安眠藥，讓王女飲用，之後把車開往外雙溪山區，並假借車輛故障、下車查看，再趁機壓制王女、用電線將她的雙手綁在樹上，最後取出汽油對王女潑灑、點火，火勢瞬間竄起時，他的右腿也被波及燒傷，隨即開車逃離現場，沒理會王女的狀況。
犯案之後，張玉庭先把王淑文的皮包拿到附近的空地焚燒，再將她的手機丟入山谷，並把王女的機車推入水中滅證。隔天命案消息曝光，他騎機車回到現場查看，結果被死者家屬注意到，記下車號，成為破案關鍵。因為罪證確鑿，張男很快遭到起訴，法院審理之後認為，他的手段凶殘、前科累累、罪無可逭，最後將他判處死刑定讞，案發二年後槍決伏法。
