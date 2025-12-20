刑事特搜／李泰安出獄再度引發關注 揭南迴搞軌案定罪內幕
19年前，台鐵列車在屏東出軌翻覆，導致1死2傷，沒想到背後竟暗藏殺妻詐保內幕！原來，李泰安、李雙全兄弟合謀，以破壞鐵軌的方式，設局殺害李雙全的越南籍妻子陳氏紅琛，企圖詐領7千多萬元保險金。雖然李雙全遭檢警懷疑犯案後，上吊自殺，但其胞兄李泰安始終不認罪，最後是因共犯、汙點證人黃福來的供詞，才被依共同殺人罪判刑13年定讞。李泰安服刑9年後，前一陣子低調出獄，也讓這起轟動一時的南迴搞軌案再度受到關注。
曾經轟動全台的「南迴搞軌案」受刑人李泰安，在監獄裡關了9年，因為表現良好，今年5月已經提早出獄，消息上週傳出之後，再度引發輿論關注，李的鄰居及當年的委任律師吳漢成，都證實他目前從事工程工作，也希望外界不要再來打擾，讓他回歸正常生活。
整起案件要從2004年10月說起，當時台鐵南迴段發生多起鐵軌遭到破壞的事件，甚至還有人噴漆留字：「恨恨，偷鐵軌的是XX工程，為什麼不抓？官商勾結！」因栽贓意圖過於明顯，檢警認為是歹徒故布疑陣，由於一般人不會知道如何破壞鐵軌，因此鎖定對台鐵不滿，且住在附近的員工進行清查，甚至還採集南迴段各車站員工的筆跡進行比對，但是歷經大半年，仍未找到歹徒。
二度遇出軌 檢警起疑
由於這些被破壞的鐵軌，大多在工程人員巡視時就被發現，所以沒有造成重大傷亡，僅在2005年6月造成一列自強號出軌傾斜，十幾名旅客輕傷，直到隔年發生一起1死2傷的翻覆事故，才讓這一連串「搞軌行動」背後的真相慢慢浮現。
2006年3月17日晚間9點41分，一列載有200多名乘客、由台東開往高雄的莒光號，行經屏東枋山到內獅路段的彎道時出軌，車頭及7到10節車廂翻倒邊坡，第6節車廂傾斜，1到5節車廂停留軌道上，所幸救護人員趕抵現場時，除了駕駛及助理駕駛員傷勢較為嚴重外，只有一名越南籍女乘客陳氏紅琛頭部挫傷、意識不清，被送往醫院觀察，其餘乘客則沒有大礙。
當時陪在陳女身旁的，是丈夫李雙全與大伯李泰安，李雙全隨同救護車與陳女一起前往醫院，李泰安留在現場，他對前來調查的檢警表示，弟弟跟弟妹坐第7車，自己坐第5車，當時要陪弟弟夫妻前往高雄，準備搭乘隔天一早的飛機回越南探親，沒想到碰上出軌事件，李泰安還加碼自爆，表示前1年同路段自強號出軌時，弟弟夫妻也在列車上，非常倒楣。
李泰安的說法讓長期追查破壞鐵軌案的檢警起疑，除了1年內遇到2次火車出軌意外，極不尋常，且明明說要回越南探親，但行李內卻有2頂安全帽，更詭異的是，幾個小時後還傳來陳女的死訊，讓檢警懷疑李家兄弟有鬼，對他們展開深入調查。
李雙全自殺 輿論譁然
檢警追查發現，李雙全1997年開始就在台鐵工務處任職，還曾擔任道班技術工，後來調到知本車站當售票員，前任妻子在自家後院被毒蛇咬死時，曾獲賠500萬元保險金，而這次陳女死亡的保險理賠金更高達7,100萬元，且陳女在急救期間出現「無法凝血」的狀態，和被毒蛇咬到的情況非常類似，李雙全還想就地火化妻子的遺體，甚至還和父親一同詢問律師「能否拒絕解剖」。
由於案件實在太離奇，全台媒體都派人到台東李父開的雜貨店駐點，加上愛看熱鬧的民眾紛紛前往「朝聖」，吸引了不少攤販，甚至連李泰安本人都在現場賣起包子跟麵線，還把雜貨店招牌改成「泰安休息站」，看板上更寫著「專案小組6折優待」，嘲諷檢警的意味十分濃厚。
最讓人意外的是，就在檢警決定解剖陳女、釐清死因後，李雙全竟在隔天清晨上吊自殺，遺書寫道「解剖對我情感是壓垮駱駝的最後一根稻草」，另一張字條則寫「驗屍報告會還我清白」，並指責媒體誇大、抹黑，頓時輿論譁然，談話節目針對李家兄弟究竟是加害人？還是被害人？討論得沸沸揚揚。
同僚黃福來 自首供認
雖然李雙全死了，但案子還是得辦，檢警深入調查後，一一戳破李泰安之前的說法，像是他聲稱從知本站上車，但監視器卻未拍到他的身影，其他乘客也說看到他跟弟弟、弟媳坐在第2車廂，而非第5車廂，還查出他在案發前，曾購買會讓人想睡覺的藥物「意妥明」，與陳女解剖時驗出的藥物反應相同，就連原本替他作證的好友都翻供，承認受託替他捏造不在場證明。
雖然檢方以此為由，向法院聲請羈押李泰安，但法官認為缺乏直接證據，將他當庭釋放，直到同年6月，檢警找上李雙全的台鐵同僚黃福來訪查，沒想到訪談過程中，黃突然向檢警自首，表示曾參與李雙全的殺妻詐保行動，還帶著檢警前往南迴鐵路旁一處坑洞內，起出與李雙全破壞鐵軌的工具。
李泰安出獄 再引話題
黃福來供稱，李雙全是在2005年3月，告知他殺妻詐保的計畫，他同意加入後，李雙全就教他破壞鐵軌的方法，還多次到現場勘查，原本打算同年5月犯案，但他當天臨陣退縮，導致計畫告吹，後來李雙全才找李泰安幫忙，並分別在2005及2006年，執行2次列車脫軌計畫，最後一次還是他載李泰安到現場，才成功害死陳女。
轉為汙點證人的黃福來告訴檢警，李雙全先騙妻子吃下哥哥李泰安所購買的藥，李泰安則前往事發地點埋伏，並破壞鐵軌，等列車經過翻覆之後，才乘隙上車與李雙全會合，並一起把因為藥效發作而昏睡的陳女，從第2節車廂搬運到第5節車廂後下車，營造受傷的假象。
後來救護人員將陳女送醫，李雙全則陪同前往，尋找下手的機會，最後趁著官員到院慰問，醫護人員無暇注意的空檔，以事先備妥的針筒，對陳女的點滴輸送管注入不明毒液，導致陳女的凝血功能出現異常，最終因為肺部出血、心跳停止，宣告不治。
雖然黃福來指證歷歷，但李泰安打死不認，加上檢警也沒直接證據，可以咬死李就是搞軌凶手，所以此案纏訟10年，2016年3月24日，最高法院依共同殺人罪，將李泰安判刑13年定讞，檢方怕他潛逃，隔天就派人將他拘提到案、發監執行。坐了9年牢，李今年5月因表現良好提早出獄，而他的重獲自由，也讓這起轟動一時的離奇命案，再度引發熱烈討論。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
