刑事特搜／男童遭綁架撕票焚屍滅跡 衣櫥內狗洞讓綁匪現形

張增標（右）將男童焚屍後，回家躲在衣櫥內的「狗洞」，遭警方識破、逮捕。（示意畫面，AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2千萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。

1998年7月20日傍晚，新北鶯歌一名就讀幼兒園大班的陳姓男童，放學後沒有回家，家長焦急地詢問老師，老師表示，男童確實有搭上娃娃車，並由隨車老師牽下車，幫忙按了2樓住家的門鈴，一樓大門打開後，老師親眼看著孩子進門才離開。

當年讀幼兒園大班的陳姓男童（圖）還沒進家門，就被鄰居張增標擄走。（翻攝畫面）

綁票孩童 勒贖2千萬

不過，男童的母親卻說她根本沒看見兒子，為什麼短短幾分鐘，孩子竟然人間蒸發？家長起初以為孩子是跑到鄰居家或巷口玩耍，但天色漸暗，男童依舊毫無音訊。就在家長四處尋找時，家裡的電話突然響起，一名陌生男子聲稱孩子在他手上，要2千萬元贖人，不得報警，否則撕票。由於前一年，藝人白冰冰的女兒白曉燕才遭綁架撕票，男童家長不敢輕忽，立刻向警方報案。

張增標（右2）落網後，模擬綁架男童、綑綁手腳等犯案過程。（翻攝東森新聞）

第一通勒贖電話在晚間6點58分打來，警方追蹤查出，電話是從一名呂姓女子的手機撥出，呂女還是陳家對門的鄰居。為了查出綁匪的位置及身分，警方引導男童家長穩住情緒、拖延時間，接下來綁匪又陸續來電，只是改用公共電話撥出，從當天晚上到隔天，綁匪共打了12通電話到男童家，發話位置遍布新北樹林、板橋及桃園、新竹，警方標出地點與時間，畫出綁匪的移動路徑。

雙方通話過程中，也不斷交涉贖金、討價還價，最後在7月21日清晨，綁匪同意把贖金降為200萬元，但下午4點多，綁匪在板橋府中街的公共電話亭撥出最後一通勒贖電話之後，疑似發現遭警方盯上，就不再聯絡。警方研判，綁匪仍然在大台北地區活動，因此針對府中街周邊加強搜尋，同時沿著他前幾通電話撥出的地點，展開地毯式訪查。

犯下男童命案的張增標（圖）最後被判死刑定讞，案發2年後槍決伏法。（翻攝畫面）

就在警方回溯綁匪的移動路徑時，傳來新線索，有民眾在樹林河濱公園旁的排水溝旁邊，撿到印有「小蜜蜂幼稚園」字樣的包包，家長到場後，確認正是男童失蹤當天背在身上的書包。警方比對通聯、訪查周邊店家，得知21日傍晚，有人在樹林中華路的加油站購買大量汽油。

7月22日清晨，警方獲報，桃園大溪一處空地發現一具焦屍，旁邊還有一個汽油桶，警方懷疑死者就是被綁架的男童，於是立刻聯繫家長到場，最後根據衣物的碎片與體型，確認死者就是陳姓男童。

男童的焦屍在桃園大溪一處空地被發現，警方獲報後，圍起封鎖線蒐證。（翻攝東森新聞）

躲藏家中 遭警方識破

法醫驗屍後發現，男童是窒息死亡，再被潑灑汽油焚燒，警方同步回溯通聯與交易紀錄，發現購油時間與焚屍時間相符，研判綁匪極可能是在同日晚間往返樹林與大溪，而男童被綁架後，隔天中午就已死亡，但綁匪仍在傍晚撥打最後一通勒贖電話後，才焚屍滅跡。

掌握死亡時間與地點後，警方重新整理線索，鎖定第一通勒贖電話，並查出手機門號登記人呂姓女子的丈夫張增標債務纏身，可能就是綁匪。22日上午，警方前往張家訪查，呂女告訴警方：「丈夫到外地找工作，好幾天沒回家。」甚至還在媒體鏡頭前，哭著呼籲丈夫投案，但資深刑警發現，呂女神色不對，似乎有所隱瞞。

張妻（圖）明知張增標躲在家裡，卻假意透過媒體呼籲丈夫投案。（翻攝東森新聞）

22日傍晚5點多，警方回到張家突擊搜索，發現儲藏室有一台電風扇，對著一個拉鍊式的簡易衣櫥吹，衣櫥表面雖然看起來沒有異狀，但警方仔細檢視，竟在衣櫥內部發現一個「狗洞」，張增標就蜷縮在裡面，警方當場將他逮捕，押回分局偵訊。到案後，張坦承綁架勒贖，但辯稱「沒打算殺人」，警方最後根據他的供詞與相關證物，還原案情。

債務纏身 為錢生歹念

警方調查，在鑄造廠當工人10多年的張增標工作穩定，但聽信朋友慫恿，到處標會買股票，希望大賺一筆，沒想到最後血本無歸，還欠債7、800萬元，案發前1個月，張辭掉工作四處躲債。7月20日下午，他開車回到住家附近，在車內思索債務問題，正準備上樓返家時，意外遇見剛剛放學的陳姓男童，張見四下無人，便捂住男童的口鼻，將他拖上車，並用膠帶封住他的嘴與眼，且綑綁手腳。

張增標用膠帶（圖）綑綁男童、塞入汽車行李廂。（示意畫面）

當晚，張增標開車到新北樹林河濱公園，從男童的書包裡，翻出他家的電話號碼，撥出第一通勒贖電話。之後，張把書包丟進排水溝，開車前往新竹關西休息站，並持續用公共電話與男童的家長聯繫。21日凌晨，張看到警方巡邏車出現，擔心會被盤查，所以把男童用不透氣的帆布袋包起來，塞進行李廂，只剩一顆頭在外面，讓男童呼吸。

張增標將男童套上帆布袋、露出頭，塞進紅色轎車（圖）的後行李廂。（翻攝東森新聞）

明知故犯 判死刑定讞

但當時正值盛夏，白天氣溫超過36度，男童被困在狹小悶熱的行李廂，張增標沿著新北土城、板橋、樹林繞行，偶爾停車讓男童喝水。21日下午，張開車前往板橋途中，發現男童沒了動靜，停車查看，才赫然發現男童已死亡。儘管如此，張仍於下午4點多，在板橋府中街撥出最後一通勒贖電話，之後因為懷疑被警方跟監，才中斷聯繫。

當天傍晚，張增標先到加油站買汽油，深夜11點，再將男童遺體載到桃園大溪產業道路旁焚燒，事後前往桃園八德洗車，清除車內的血跡與汽油味，隔日凌晨將車停回新北鶯歌後火車站，才步行返家。

張增標將男童的隨身包包（圖）丟棄在新北樹林一處排水溝。（翻攝東森新聞）

法醫的驗屍報告指出，男童的死因是缺氧窒息，死後才遭焚屍，而警方勘驗張的車子，行李廂長度為128公分，與男童身高差不多，檢視氣象資料，案發當天新北樹林、板橋一帶，氣溫高達37度，導致男童窒息。

由於罪證確鑿，檢方很快將張增標起訴、移審法院。法院審理後認定，張增標在綁架過程中，明知自己的行為可能導致男童死亡，卻放任男童困在高溫、密閉的汽車行李廂，屬於「不確定故意殺人」，至於焚屍行為則構成損壞屍體罪，最後在2000年4月將張判處死刑定讞，2個月後槍決伏法，為此案劃下句點。

