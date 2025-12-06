刑事特搜／監視器離奇損毀！母頻夢女兒喊冷 揭中壢藍可兒人間蒸發內幕

警方調閱監視器影像時，畫面卻突然離奇消失，監視系統甚至宣布報廢。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

8年前，一名彭姓女子人間蒸發，彭母報警協尋，警方根據彭女的手機訊號及周邊監視器，確認她與一名李姓男子進入桃園中壢某大樓，但上門找人時，李男竟墜樓身亡；警方在其住處找到彭女的物品及沾有彭女血跡的美工刀，又查出李男有殺人分屍前科，懷疑彭女遭遇不測。不過，追查過程中，多個監視器離奇損毀，像是有股神祕力量阻擋辦案。雖然彭女多次向母親託夢，直呼好冷，但警方怎樣都找不到她的屍體，成了類似美國「藍可兒事件」的懸案。

2017年4月25日，家住桃園市桃園區的彭姓女子向公司請假，從此之後就沒人見過她的身影，彭母遲遲聯繫不上女兒，彭女的手機又一直反常處於關機狀態，讓她非常擔心，隔天至轄區派出所報案協尋。

彭女（前）與李男（後）走進中壢一處社區大樓後，就此人間蒸發。（翻攝畫面）

臨時請假 借錢後失聯

彭母告訴警方，女兒曾任律師助理，平常乖巧孝順，下班都會返家照顧年邁的祖父母，為了多賺點錢，後來到酒店應徵，失蹤當天本來要去酒店上班，卻臨時請假，她聯繫幾個跟女兒要好的朋友才知道，彭女前一天跟朋友借了3千多元，之後便音訊全無，彭母不知女兒去向，也不清楚她請假及借錢的原因。

警方到李男住處（圖）找彭女，李男沒應門，不久後竟墜樓身亡。（東森新聞提供）

警方認為彭女已經成年，沒有積欠鉅款，也沒與家人爭吵，無故失聯確實不尋常，於是調閱她的手機通聯及定位紀錄，發現手機關機前，最後的訊號位置在桃園市中壢區，警方根據彭女日常的移動路線，加上手機定位，調閱上百支監視器，終於在四天後，查出她在4月24日晚間11點多，搭上計程車前往中壢，下車後與一名男子會合。

彭母（圖）多次夢見女兒哭喊著好冷，卻遍尋不著女兒下落。（東森新聞提供）

監視器畫面顯示，彭女先與該名男子在超商買東西，二人有說有笑，男子還多次撫摸彭女的頭部及背部，甚至摟著她的腰，肩並肩走出超商，互動十分親密，最後二人一起走進附近一棟社區大樓。警方掌握畫面之後，立即通知彭母確認，但彭母一臉狐疑，因為她並不知道女兒交了男朋友，更不曉得這名男子究竟是誰。

可疑男友 突墜樓身亡

承辦員警根據彭女與男子互動推斷，二人應是情侶關係，彭女可能是不想讓家人知道，才偷偷關機與男友約會。為了讓彭母放心，警方特別帶她到該大樓找女兒，管理員告知男子姓李，住六樓某室，並帶著警方及彭母到李男住處按門鈴，一夥人在門口等了一會兒，聽見屋裡有聲響，卻一直沒人開門，不久後突然聽到一聲巨響，接著就有鄰居大喊：「有人墜樓！」

彭女（右）與李男（左）到超商購物，2人互動親密。（東森新聞提供）；彭女（小圖）曾任律師助理，離職後到酒店應徵。（翻攝畫面）

警方趕緊下樓查看，發現墜樓的人竟然就是李男，雖然緊急送醫，最終仍回天乏術。為了找尋彭女下落，警方決定破門進入李男住處，不過，一群人仔細搜索，就是找不到彭女，只發現她的外套、鞋子與平板電腦。警方調出大樓的監視器畫面，只見彭女與李男會合當晚，彭女按下電梯按鈕，跟李男一起進電梯，之後就再也沒有彭女走出大樓的畫面。

警方直覺彭女恐遭不測，請來鑑識人員到李男住處採證，奇怪的是，李男住處非常凌亂，衣服及雜物堆得到處都是，卻只有浴室打掃得乾乾淨淨，極度不尋常，除此之外，鑑識人員還在屋內找到一把美工刀，並在刀柄內側採到血跡反應，比對之後，確認是彭女的DNA。警方認為，刀刃沒有血跡反應，應該是李男刻意清洗過，彭女可能已慘遭殺害。

分屍前科 恐慘遭不測

警方隨即調查李男的背景，赫然發現他曾犯下殺人分屍案！彭女失蹤案發前22年，李男到當時女友的住處拜訪，認為女友和室友講話不客氣，對他玩笑開過頭，傷了他的自尊心，一氣之下將二人監禁，後來甚至殺了該名室友，並將死者拖到浴室用菜刀分屍。

彭女（右）與李男（左）搭電梯上樓的畫面，成為她的最後身影。（翻攝畫面）

李男當時的女友不知室友已經喪命，她趁隙逃出後立即報警救人，警方上門時，發現李男把浴室清理得很乾淨，並將屍塊分裝在幾個塑膠袋內，正準備外出丟棄，警方當場將他逮捕，調查後才知道李男曾在醫院工作，有解剖的經驗，了解人體關節、肌理。犯下殺人分屍案的李男，最後被法院判處無期徒刑，服刑20年後假釋出獄。

警方搜索李男住處，在一把美工刀的刀柄內側採到彭女的血跡。（示意畫面）

李男假釋後隔年，又因酒駕被判刑，法院隨即撤銷假釋，要求他回到牢裡服完殘刑，李男不願意就範，開始逃亡、遭到通緝，警方懷疑他因為怕被逮，所以爬出6樓窗外，想沿著水管爬到其他樓層逃逸，卻不慎墜樓身亡。

知道李男有分屍前科後，警方重回浴室採證，在排水孔下方發現微量的彭女DNA反應，但未找到屍塊。警方不敢大意，列出好幾種棄屍的假設，甚至派人挖開化糞池，確認是否有屍塊被沖進馬桶裡，也詢問左右鄰居是否聽到剁骨的聲音，並沿著李男的上班路線，搜尋可疑的大圳、埤塘，卻找不到任何線索，彭女就像美國知名的「藍可兒案」一樣，進入電梯後就人間蒸發。

監視畫面 資料全消失

為了破案，警方再度調閱大樓的監視器畫面，希望能找到李男外出棄屍的蛛絲馬跡，沒想到員警看著畫面過濾細節時，影像竟突然消失，整個監視系統甚至故障、無法操作，警方趕緊聯絡廠商維修，但機器怎樣都無法修復，直接宣布報廢，連之前的資料都救不回來，警方轉向隔壁店家調閱出入口監視器，沒想到好幾個鏡頭都是沒有訊號的黑畫面，讓員警非常錯愕。

藍可兒（圖）入住美國某飯店後失蹤，3週後被發現陳屍水塔內。（翻攝畫面）

警方全力調查，但似乎有股神祕力量不斷阻擋，彭母心裡做了最壞打算，就算女兒不幸遇害，至少死要見屍。案發後，彭母多次夢到女兒，夢境中的彭女不斷喊著：「好冷！」彭母懷疑屍體被冰在冷凍庫，但警方陪她重回現場，查看冰箱與天花板，仍一無所獲。

後來彭母找上民俗專家，希望透過對方的力量帶女兒「回家」，該專家曾表示，感應到彭女疑似在某大學的後山，警方陪彭母搜索，在草叢中發現一個壓著冥紙的麻布袋，打開一看是一堆白骨，眾人一度以為找到了，但鑑識後確認只是獸骨，並非人骨。

雖然檢警及家屬都認為彭女應是被李男殺害，但李男已死，彭女的屍體又下落不明，無法結案，承辦檢察官最後為彭女手寫牌位，希望超渡她、讓死者瞑目，也希望有朝一日能出現突破點，讓此案真正落幕。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

