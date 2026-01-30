刑事特搜／砍殺父母69刀奪命人神共憤 蘆洲弒親逆子因宮廟照落網

廖聰賢（箭頭處）曾與父親一同參加宮廟活動，留下唯一的正面照。（翻攝畫面）

新北蘆洲日前發生弒親慘案！今年36歲、有毒品前科的男子廖聰賢，因不滿父母每月只給他5,000元零用錢，竟然持預藏的開山刀，狠殺父母69刀奪命。廖男犯案之後變裝逃逸，警方全力緝凶，由於他很少拍照，面容不易確認，專案小組除了調閱監視器、追查其行蹤，還在2名死者平常服務的宮廟臉書活動照上，意外發現凶手的正面照，最後是以照追人，在新北新莊將廖男逮捕，除了警方的努力，神明的力量也成為緝凶破案的關鍵。

1月17日晚間，新北市蘆洲區廖姓夫婦居住的公寓，突然傳出激烈爭吵聲，緊接而來的是一陣哀嚎，引起附近鄰居關切，但因為很快又恢復平靜，所以並沒有人報案。直到隔天下午一點，廖男的表妹因為聯繫不上表哥，決定親自前往現場查看，沒想到撥打電話之後，聽到屋內傳來手機鈴聲，卻無人接聽，她擔心發生意外，所以報警求助。

雙屍案曝光後，警方在廖家門口拉起封鎖線採證。（警方提供）

轄區新北市警局蘆洲分局員警抵達現場後，與報案人一起聯繫鎖匠開門，結果發現67歲的廖男與75歲的許姓妻子雙雙倒臥客廳，二人身上布滿刀傷，死亡多時。警方初步檢視，研判二人是遭中大型刀刃砍殺，且刀刀命中要害，二人的血幾乎流乾。發生雙屍命案，蘆洲分局不敢馬虎，立即封鎖現場採證，並與鄰近的新莊分局、新北市刑警大隊組成專案小組，全力緝凶。

宮廟臉書 認凶手容貌

警方調閱監視器畫面，發現死者的獨子廖聰賢在案發當晚9點，從家中騎機車離去，後來就下落不明，也無法取得聯繫，專案小組懷疑他涉有重嫌，除了派出最專業的「鷹眼隊」過濾他可能的出沒地點，也動員大批的警力到案發地周邊分區進行查訪，展開地毯式的搜索。

值得一提的是，廖聰賢很少拍照，幾乎沒有正面的照片，不易確認容貌，為了緝凶，警方除了透過鷹眼隊調閱監視器，也努力尋找他的正面照，最後在死者服務的宮廟臉書，意外發現一張2022年，廖氏父子出席活動的照片，凶手的容貌終於曝光，警方也因這張正面照逮到廖聰賢。

要錢被罵 憤拿刀行凶

廖聰賢索討零用錢不成，竟持開山刀（圖）狂砍父母69刀斃命。（警方提供）

1月19日傍晚，經過27個小時後，新莊分局巡邏員警在新莊新泰路上發現一名男子行跡鬼祟，疑似和廖聰賢宮廟照很像，於是立刻通報警網支援，共同將他壓制逮捕，並從他停在三重的機車車廂內，搜出行凶用的開山刀，他知道自己無法狡辯，當場承認殺害雙親。檢察官複訊後，依「殺害直系血親尊親屬罪」，向法院聲請羈押禁見獲准，全案仍在偵辦中。

廖聰賢被捕後，情緒相當平靜，他供稱：「爸媽從小對我的管教非常嚴厲，那天我向媽媽要零用錢，但是她只給我5,000元，我想多要一點，卻被拒絕，爸爸從外面回來，也對我大聲責罵，我忍無可忍，所以就拿出開山刀砍他們！」雖然他這麼說，但親戚們卻表示，廖家兩老其實很寵獨子，每個月都會給兒子3、4萬元零用，廖聰賢的說法並不可信。

廖姓夫妻生前在新北三重賣蔥油餅，因為物美價廉，生意不錯。（翁翁旅食空間臉書粉專提供）

本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。

除了經營蔥油餅攤之外，廖姓夫妻還與陳姓表妹一同在蘆洲開設宮廟，每個星期二、四、六晚上7點，廖男就會化身神明代言人，替信徒扶乩問事，每個週末上午也會到宮廟與親友聚會，生活規律。

廖父平時會化身神明代言人，在宮廟幫信徒祈福問事。（翻攝社團宮廟臉書）

雖然蔥油餅生意很好，但廖姓夫妻的經濟並不寬裕，多年來一直以每月1萬元的價格租屋居住，且積蓄幾乎花用殆盡。親友透露，夫妻倆一心求子，卻始終無法如願，直到廖妻40歲才喜獲麟兒，原以為這個孩子是天賜的禮物，沒想到最後卻成了殺父弒母的啃老族。

廖父雙手 有防禦傷口

廖姓夫妻為了兒子花光積蓄，沒錢買房，只能在新北蘆洲租屋居住。（翻攝畫面）

親友指出，廖聰賢個性封閉，平時少與家人互動，逢年過節也鮮少露面，長時間待在家中，加上他退伍後就遊手好閒，靠打零工維生，十多年前還與女友未婚生子，後來分手，小孩子由女方撫養，雙方很少聯繫。

如果身上沒錢，廖聰賢就會用各種理由向父母索討，若父母不給，甚至還會被他辱罵、施暴，夫妻倆不斷隱忍，每個月至少給他3、4萬元，導致血汗錢被掏空。雖然得到父母的寵愛，但廖聰賢卻沒學好，2015年曾因施用三級毒品遭裁罰，至於這次鑄下大錯，是否與毒癮有關？仍待警方調查釐清。

廖聰賢犯案後，在新北新莊的巷弄間穿梭躲藏，刻意製造斷點。（翻攝畫面）

廖聰賢向警方供稱，案發當晚，他先向母親要錢被拒，二人爆發爭執，父親結束宮廟事務後返家，見狀怒斥，廖聰賢被激怒之後，拿出預藏的開山刀朝父親砍去，廖父不敵逆子瘋狂砍殺，頸部、手部遭砍26刀，深可見骨。廖聰賢弒父之後，再持重物重擊母親頭部，導致其頭蓋骨凹陷，之後再用開山刀砍殺43刀斃命，二名死者一共身中69刀。

對於廖聰賢的行徑，法醫高大成指出，廖父的雙手皆有「防禦性傷口」，顯示他曾試圖奪刀或接刀，二名死者在失去生命前，可能都不相信親生兒子會真的砍殺雙親，令人感到悲憤、遺憾！

廖聰賢在新北蘆洲弒親後變裝逃亡，最後在新北新莊被警方逮捕。（警方提供）

變裝逃逸 製斷點躲藏

鑄下弒親的滔天大罪後，廖聰賢換下沾滿血跡的衣物，並將手機關機，騎機車逃逸，不久後又將機車、凶刀棄置在三重區三和路四段一帶，改搭計程車前往新莊，為了避免被警方認出、逮捕，他在逃亡的過程中多次變裝，甚至進入防火巷內躲藏，試圖製造斷點。

警方在廖聰賢騎的機車（箭頭處）坐墊下，起出犯案用的開山刀。（警方提供）

專案小組查出，廖聰賢逃亡時若肚子餓，就會到鄰近超商買食物，並坐在路邊果腹，累了就在公園長椅休息，或到新莊體育園區附近工地睡覺、藏匿，但賊星該敗，他最後還是難逃法網，被捕時身上還有587元。

廖聰賢（箭頭處）把機車棄置在新北三重，隨後搭計程車往新北新莊逃逸。（警方提供）

案發後，二名死者的蔥油餅攤在Google地圖上顯示為「永久歇業」，許多老顧客不捨，紛紛前往攤位弔唁，或在網路上表達同情與哀悼。誇張的是，死者親友正承受極大悲痛，卻有不肖人士以其名義進行「假募款真詐騙」，對此，親友特別發出聲明，否認對外募款，並呼籲大眾提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

