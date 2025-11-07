刑事特搜／胞弟替女友出氣引殺機 單純高職女慘遭綁架殺害
24年前，19歲的謝姓女高職生清晨出門後人間蒸發，警方一開始僅以失蹤人口處理，謝的父母無法接受，開著掛滿尋人海報的貨車全台奔走，引發社會關注，讓警方不得不擴大調查，最後透過手機通聯紀錄及基地台定位，鎖定曾與謝弟發生糾紛的呂姓男子犯案，呂男到案後，坦承為了報復謝弟，與友人擄走謝女，將她殺害，並供出埋屍地點，全案宣告偵破。
2001年間，一輛藍色小貨車懸掛一名女學生的照片，旁邊用大字寫著「謝○○失蹤，請各位社會善心人士幫忙！」並附上聯絡電話，沿路廣播放送：「謝○○在5月11日早上失蹤，請看到謝○○的人，趕快跟我們聯絡。」短短幾個月，這輛車繞遍全台各地，看到的人都知道，是心急父母在尋找愛女，也成功引起媒體的注意。
謝家父母接受媒體採訪時表示，女兒失蹤好幾個月，桃園警方卻始終以失蹤人口案處理，根本沒有任何積極作為，也不理會家屬擴大調查的請求，因此夫妻倆只能自力救濟，一同辭去工作，籌錢租車、印製傳單尋找愛女，謝母甚至為此一夜白頭。新聞曝光後，輿論炸鍋，不僅地方議員在議會上連番砲轟桃園警方，連中央都指示警政署要審慎處理。
時任桃園縣警察局長的侯友宜面對壓力，除了親自出面安撫謝家父母，也立刻指派一組刑事小隊，針對謝女失蹤案進行專案調查。
弟逞凶鬥狠 挑釁結仇怨
專案小組人員回憶：「當年19歲的謝姓女學生作息很規律，清晨6點從桃園家中出門，坐公車到台北一間貿易公司上班，下班後再前往台北的高職夜間部上課，卻在5月11日出門後失聯，由於她既未與人結怨，也沒有感情或金錢糾紛，所以我們把清查範圍擴大到她的家庭成員，結果發現一些端倪。」
原來謝女有一個未滿18歲的弟弟，不同於姊姊半工半讀、貼補家用，謝弟總是與一堆狐群狗黨惹事生非，因為知道自己未成年，就算犯罪也不會被關，所以經常挑釁其他混混，為家裡惹出不少麻煩。
警方調查，就在謝女失蹤前一年，正與14歲少女小紺（化名）交往的謝弟，透過蔡姓友人介紹，結識一名26歲的呂姓男子，沒想到幾天後，小紺告知謝弟遭呂男性侵，謝弟氣憤不已，立刻糾眾將呂男狠狠教訓一頓。一個月後，謝弟又帶著女友與3名友人前往呂父開的羊肉爐店，強逼呂男寫下性侵小紺的自白書，還逼他簽下50萬元本票作為賠償。
呂男無法接受，對謝弟提起傷害告訴，但謝弟被移送少年法庭審理時，多次在庭外對呂男挑釁：「我不會有事啦！頂多保護管束而已！」
專案小組人員表示：「最後謝弟還真的沒事，但是呂男被控性侵一案也不起訴，我們當時就推論，既然謝女跟父母的人際關係沒那麼複雜，那麼謝家最容易招人怨恨的應該是謝弟，所以從最近與他發生糾紛的呂男開始調查，結果發現謝女失蹤前一週，呂男的手機訊號一直出現在謝家附近，而且謝女手機最後一次通聯的基地台位置，也在呂男住處附近，當下我們就知道應該『賓果』了！」
凶偕友埋伏 擬報復計畫
2002年1月，專案小組成員逮捕呂男，知道無法脫罪的他，坦承夥同翁姓男子綁架謝女，並供稱錯手殺死謝女，之後將屍體埋在桃園大園海湖地區的海防訓練中心靶場後方空地。
專案小組取得呂男口供後，立即拘提翁男，並調動機具前往大園開挖，尋找失蹤8個月的謝女遺骸，當謝女的制服從沙土堆中出現時，胸前的學號讓謝家父母崩潰，更令人鼻酸的是，由於謝女大體遭掩埋已久，屍骨分離不全，但謝父堅持要給女兒一個全屍，在開挖作業告一段落後，仍然獨自留在現場，用鏟子及篩子一把一把過濾、尋找女兒的屍骨。
面對警方偵訊，呂男供稱，他因為被誣告性侵，對謝弟十分不滿，後來又聽說謝弟沒被法官判刑，所以萌生殺意，他先詢問翁男能否幫忙，之後透過介紹他與謝弟認識的蔡男，取得謝家的地址，便與翁男著手準備殺人計畫。
呂男及翁男先在五金行買好圓鍬、十字鎬及手銬，並先試挖各處土壤，挑選要活埋謝弟的地點，最終選定呂男服役的海防靶場後方空地，但2人在謝家附近埋伏多日，始終無法鎖定謝弟的作息，導致殺人計畫遲遲未能執行。
埋伏過程中，呂、翁2人發現謝女的作息時間十分固定，翁男因此提議，不如直接綁架謝女，再向家屬勒索錢財、逼謝弟交出呂男簽的本票，呂男聽了點頭同意，原本的殺人計畫於是轉變成擄人計畫，呂男還先到藥局買了十幾顆安眠藥、磨成粉末分裝，準備擄走謝女後將她迷昏。
勒贖變殺人 判無期徒刑
2001年5月11日清晨，謝女剛出門，埋伏門外的翁男就把她攔下，確認身分後，佯稱有人要問謝弟之事，將謝女押至呂男駕駛的貨車上，接著就以膠帶、毛巾及手銬，將謝女的眼睛矇起、嘴巴塞住、手腳綑綁，載回呂男的住處灌藥迷昏，2人並商量該如何向謝家要錢。
沒想到此時謝女的同學突然來電，謝女在昏沉中也接通電話，這讓翁男萌生退意，勸呂男放了謝女，呂男雖口頭同意，卻說要自己處理，並叫翁男幫忙把謝女搬上車後，就獨自開車離去。
不過，呂男的車並未開往謝家，而是往原本預計活埋謝弟的大園駛去，車子開到一半，呂男下車小解，未料謝女突然驚醒、大叫，呂因此決定殺人滅口，用車上棉被悶住謝女的口鼻，確認她窒息死亡後，將屍體載往海防訓練中心靶場後方空地，藏在草叢中，等深夜再返回現場，挖坑掩埋謝女屍體，接著將犯案工具及謝女物品丟到路邊垃圾桶滅證。
原以為神不知鬼不覺，但天網恢恢，呂男及翁男最終還是遭到警方逮捕。誇張的是，全案在法院審理期間，謝家竟接到不明來電，警告他們不要繼續糾結下去，不然還會再出事，嚇得他們趕快搬家。針對謝女命案，法院最後依擄人故意殺人等罪，將呂男判處無期徒刑、翁男判處12年徒刑定讞，如今2人都已假釋出獄、重獲自由，但謝女的人生只能永遠停留在19歲殞命的那一刻。
