刑事特搜／載屍聯絡媒體採訪嚇壞記者 揭陳進興妻舅殺女友驚悚投案

張志輝（右）載著女友屍體受訪，記者（左）看到死者魂魄向他鞠躬。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

21年前，白曉燕命案主謀陳進興的妻舅張志輝，懷疑女友移情別戀，竟勒斃對方，開車載屍體亂繞，並仿效姊夫打電話給電視台，要求記者採訪後才願意自首；但就在快到刑事警察局時，張卻反悔，雙方僵持2小時，最後記者告知張，看到死者魂魄出竅，並以「遺體被頻繁移動，魂魄會劇烈痛苦」的民間說法勸張放棄抵抗，張才結束周旋，前往刑事局做筆錄，接受法律制裁。

2004年10月27日晚間8點，一通神祕電話打進某電視台新聞部，來電男子自稱張志輝，以平穩語氣說殺了「情敵」，約記者在桃園中壢採訪，並表示結束後，會向警方自首。

張志輝殺害女友後自首，最終獲判無期徒刑。（東森新聞提供）

屍體忽轉向 記者驚駭

接電話的記者採訪過白曉燕命案，知道張志輝也曾捲入此案，還是主謀陳進興的妻舅，所以不敢大意，立刻回報主管，並與值班攝影記者驅車趕往中壢，另與桃園警方聯繫說明狀況。

晚間9點多，採訪車抵達中壢觀光夜市附近的指定地點，警方也派出4名刑警駕駛偵防車，埋伏待命。部署完成後，記者致電張志輝，他不僅沒出現，還加碼要求現場要有SNG轉播車，但不架設天線、也不做現場連線，記者聯繫主管後，電視台應允。

張志輝（左）載著女友的屍體到處繞行、接受採訪，周旋6個多小時才自首。（東森新聞提供）

不過，SNG車抵達後，張志輝仍舊不肯出面，他告訴記者：「你們車子前後都有警察，我在中壢的酒店上班，知道警察的車牌號碼。」要求更換碰面地點，連續換了3處後，確認附近已經沒有警察，張才在晚間11點多，要求採訪車在內壢一處偏僻空地停下。

記者抵達便見身穿紅色襯衫的張志輝站在黑色轎車旁抽菸，招手示意記者下車，記者上前並問他：「人在哪裡？」張指向駕駛座後方，然後說：「在車上。是我女朋友。」張解釋，在電話裡故意說自己殺死情敵，是因不想透露太多，接著打開後座車門。

張志輝幫死者穿上紅色運動服，並將屍體放進車輛後座。（東森新聞提供）

門一開，記者就看到身著紅色運動服、戴口罩的女子全身僵硬，頭部歪向車內，一動也不動，車內還飄出異味。張志輝告訴記者，他深愛女朋友，因為懷疑女友移情別戀，才勒死對方，並說：「我得不到的，別人也別想得到！」記者為了安撫他，不斷附和，沒想到這時記者突然全身起雞皮疙瘩，還覺得有人盯著自己看。

邱女（圖）與張志輝交往3年，不幸遭張勒斃身亡。（翻攝畫面）

此時，張志輝的手機響起，他走到一旁接聽，記者順勢往車內一看，發現原本頭朝車內的屍體，竟轉為面朝車外，而且姿態詭異，讓他毛骨悚然，趕緊默念：「我不是真的認同張志輝，我一定會想辦法讓他接受法律制裁，讓妳瞑目！」

說來也巧，講完電話的張志輝向記者表示願意自首，但只願意找時任刑事警察局長的侯友宜，記者立刻透過主管聯繫刑事局，值班人員依程序聯絡值班的偵九隊，並表示會把狀況轉知侯局長。同一時間，刑事局也通知轄區桃園楊梅分局接手。

稱魂魄受擾 結束周旋

凌晨12點左右，張志輝同意動身前往刑事局，他開著載有屍體的轎車，在2輛採訪車「前後包夾」下往台北移動，但在行經捷運國父紀念館站，即將抵達刑事局時，卻突然加速，超車至採訪車前，情緒不穩地要求記者確認侯友宜在不在局裡？接著把車停在路邊。

殺死女友後，張志輝將屍體背上黑色轎車。（翻攝畫面）

因為怕張志輝反悔，記者趕緊請他下車，並買啤酒給他喝，試圖穩定他的情緒。過程中，張不斷強調非常愛女友，拒絕前往刑事局，雙方在路邊僵持將近2小時。

後來，記者突然震驚地告訴張，剛看到一個透明的女性形體，從張志輝的車後座起身、穿出車門向他鞠躬，並說：「你自稱很愛她，卻從桃園載著她的屍體到台北，讓她一路受苦！」

記者說依民間習俗，人剛過世時，還不清楚自己已死，若遺體被頻繁移動，魂魄會感到劇烈痛苦，張志輝聞言便同意前往刑事局。

凌晨2點半，抵達刑事局中庭，張志輝下車打開後車門、親吻女友額頭，然後走進刑事局接受偵訊，結束6個多小時的周旋。

警方調查，張志輝2001年透過在酒店上班的姊姊牽線，認識在同店工作的邱女，交往後同居。張白天在姊姊開的小吃店幫忙，晚上在酒店當少爺，因收入不穩，加上有酒客追求邱女，關係出現摩擦，後來女友搬離同居處，與同事同住桃園楊梅租屋處。

案發當天是張志輝與女友交往3週年紀念日，當天下午，張獨自前往女友住處，但他沒按門鈴，而是翻越圍牆，從窗戶潛入室內，當時邱女獨自在臥室睡覺，由於她有裸睡習慣，張見了色心大起，邱女被吵醒後拒絕，並起身反抗，雙方爆發爭執，張拿起毛巾繞在對方頸部，施力勒緊，邱女失去意識，倒臥床上。

張志輝（中）是白曉燕案主謀陳進興的妻舅，一度捲入白案，但最終獲判無罪。（東森新聞提供）

符自首要件 符自首要件

犯案後，張志輝沒有報警，也沒叫救護車，而是在屋內停留了一段時間，確認邱女死亡之後，才替她穿上紅色運動服、戴上口罩，再將屍體搬上黑色轎車後座，之後開車在楊梅、中壢一帶繞行，最後決定仿效犯下白曉燕命案的姊夫陳進興，打電話給電視台，展開後續周旋過程。

由於罪證確鑿，檢方很快依殺人罪將張志輝起訴，並向法院求處死刑，檢方主張，張犯案後載著屍體到處繞，又與媒體長時間接觸，等到案情曝光、警方知道人車位置後，才進入刑事局，所以不應視為自首，最多只算投案。

張志輝姊姊張素貞（圖）聽到弟弟在白曉燕案一審獲有罪，當庭痛哭。（東森新聞提供）

一審法院審理後認為，張志輝在司法機關未掌握具體犯案資料前，主動聯絡電視台，表明殺了人，並在警方安排下，到刑事局接受偵訊，可認定為自首，給予減刑，判處無期徒刑；但二審法院認為，張犯案後藉由媒體曝光，再搭配警方介入，不符自首本義，判死刑。全案歷經多次上訴，最高法院最後認定張符合自首要件，判他無期徒刑定讞，也為此案劃下句點。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

