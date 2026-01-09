刑事特搜／錯愛員工3歲兒子殺人焚屍 戀童癖董座犯案22年後入獄

王邦鏞擄走男童之後，假冒綁匪向男童父母要求2百萬元贖金。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

34年前，有戀童癖的嘉義纖維公司董事長王邦鏞，涉嫌綁架殺害員工的3歲兒子，雖然他否認犯案，但是檢警根據通聯、目擊者證詞等證據，將王起訴，一審法院判王無期徒刑，但二審卻因證人翻供，改判無罪。王獲釋後，雖然後續多次更審，仍被判無期徒刑，但卻再也沒被羈押，逍遙法外逾20年。歷經漫長訴訟煎熬，男童的父母最終與王達成和解，最高法院認定王的犯行是出於對男童的錯愛，判他15年半定讞、入獄服刑，案發後22年，全案終於畫下句點。

廣告 廣告

前嘉義纖維董事長王邦鏞（圖）殺害員工的3歲兒子，遭判刑15年半。（東森新聞提供）

1991年9月21日上午，嘉義市一間托兒所正準備讓小朋友吃點心，老師卻發現3歲的鄭姓男童沒有回教室，詢問其他幼童之後，得知男童是被1名男子帶走，於是立刻聯絡男童父母，2人隨後趕到托兒所了解狀況，確認孩子並未被親友接走，最後決定向警方報案。

偷接走男童 打電話勒贖

警方獲報後，以失蹤事件立案，並在第一時間釐清男童離開托兒所的過程。多名幼童說，男童是被他口中的「爸爸」帶走，但這名爸爸並非他的生父。托兒所員工也回憶，當天早上曾經看見1名穿花襯衫的男子，駕駛廂型車在托兒所外徘徊探頭，大約1個小時後，該名男子改開一輛轎車從側門出現，並對男童揮手示意，男童隨即自行走出托兒所，上車離開。

被害男童的父母都在嘉義纖維公司（圖）上班，也常帶著兒子到工廠。（東森新聞提供）

為了尋找失蹤的男童，警方擴大訪查，包括托兒所老師、幼童及附近廟宇的3名長輩都指認，帶走男童的是37歲的嘉義纖維公司董事長王邦鏞，而男童的父母都在這間公司任職。男童父母得知後，立即趕往公司與王對質，但王否認帶走男童，卻無法清楚交代案發當時的行蹤。警方介入後，將王列為關係人，進行詢問與查訪，並勘查王駕駛的車輛，只在後車廂發現1個花格子的空皮箱。

男童下落不明，警方持續調查、搜尋，卻在第4天出現轉折，男童父母突然接到多通勒贖電話，但並非打到他們住處，而是打到公司，內容十分詭異，有時沉默一段時間後就掛斷，有時反覆播放孩子求救的錄音，背景則是汽車引擎聲。電話那頭的男子向男童父母要求200萬元贖金，卻始終未說明交款方式及地點，讓警方難以進一步埋伏抓人。

王邦鏞把鄭姓男童（圖）拐走後，擔心東窗事發，竟將男童殺害棄屍。（翻攝畫面）

為了查出電話是誰打的？警方調閱通聯紀錄，赫然發現這些勒贖電話都是從王邦鏞的住處撥出，警方再度約談王，王仍然否認擄童，辯稱是與男童父母事先串通好的「假綁架」，目的是為了向其他家屬詐財，男童父母當場駁斥，警方也未採信王的說法，但因為沒有直接證據證明王擄走男童，警方只能放人。

國道草叢外 見幼童箱屍

案發後18天、同年10月9日上午，國道一號新營工務段的割草工人，在北上車道的外側草叢，發現1個花格子大皮箱，裡面傳出屍臭味，警方到場勘驗後，發現箱內是一具幼童的遺體，全身焦黑、沾滿泥土，頭部有多處外力傷痕。

王邦鏞將男童屍體裝進行李箱，丟棄在國道一號外側車道旁的草叢中。（翻攝Google Maps）

法醫進一步相驗後，判定幼童是遭勒斃，由於遺體外觀已經嚴重毀損，無法用肉眼辨識，在當年DNA鑑識尚未普及的年代，警方只能以年齡、體型等間接證據交叉比對，並請男童父母指認遺體上的衣物，最後確認遺體就是鄭姓男童。

男童的遺體被發現後，案件也從失蹤、擄人，正式轉為殺人案，警方整合前期蒐集的證據，包括證人的描述、詭異電話的通聯紀錄、裝屍體的皮箱與王邦鏞車上的皮箱是同一款，逐步拼湊出事件全貌。

鄭姓男童十分可愛，但還來不及長大，就失去寶貴的生命。（翻攝畫面）

檢警認定，王邦鏞同年9月21日將男童從托兒所帶走藏匿，之後因警方介入調查，讓王感到壓力，所以假冒綁匪打電話給男童父母、播放求救錄音，為了避免事跡敗露，9月25日凌晨，王先用鈍器重擊男童頭部，再將他勒斃，之後焚屍、裹上泥巴、裝進皮箱，最後丟棄在高速公路旁的草叢。

疑似戀童癖 頻上門糾纏

王邦鏞三十四年前涉嫌犯下殺害男童的命案，引發媒體關注。（東森新聞提供）

至於王邦鏞為什麼犯下令人髮指的男童命案？疑似跟他的戀童癖有關。檢警調查發現，鄭姓夫妻為了就近照顧，經常把年幼的兒子帶到工廠上班，某次公司旅遊到小琉球，夫妻倆也帶著兒子參加，身為董事長的王很喜歡男童，2人互動十分頻繁，旅遊結束後，王對男童更加關注，不僅經常主動接近、買玩具給他，還常帶男童外出、遊玩，並要求男童稱呼他「爸爸」，甚至偶爾帶男童回家過夜。

隨著接觸次數增加，鄭姓夫妻逐漸察覺異常，因男童與王邦鏞外出後返家，身上總會出現不明痕跡，其他員工也說，常看到王在工廠內親吻男童，已經超過一般大人疼愛小孩子的界線，更讓夫妻倆不安的是，王對男童還產生依賴感，他曾在深夜前往鄭家，並且告訴夫妻倆：「沒有男童陪伴，無法入睡！」

鄭姓男童的父母（圖）與凶手王邦鏞纏訟超過20年，最後同意和解。（東森新聞提供）

雖然如此，但王邦鏞畢竟是公司的董事長，鄭姓夫妻不敢得罪他，又怕兒子會出狀況，最後決定把兒子送到嘉義縣民雄鄉，讓外公照顧，試圖拉開距離。沒想到王得知後，曾前往男童的外公家找人，讓夫妻倆非常困擾，後來他們將孩子改送往托兒所，不久便發生男童失蹤事件。

司法纏訟期 達二十二年

針對男童失蹤死亡案，檢方依殺人等罪起訴王邦鏞，嘉義地方法院審理後，認定證據鏈完整，判王無期徒刑，不過，案件進入二審之後，卻出現重大轉折，原本對王不利的證人，特別是公司員工，突然陸續翻供，否認曾目睹王對男童有不當行為，王還補充案發當天的行程、交代細節，並請證人作證，強調自己有不在場證明，二審法院因此改判王無罪，當庭釋放。

對於這樣的結果，檢方無法接受，上訴三審，最高法院認為二審對證據的取捨有疑義，發回高分院重審，案件此後歷經更一審至更七審，高分院多次判處王邦鏞無期徒刑，最高法院又以通聯與勒贖電話錄音秒數不符等理由發回重審，導致案件纏訟超過20年仍然無法定讞。期間王未再被收押，在外自由生活，鄭姓夫妻長期承受司法煎熬，最後決定接受王的和解條件。

王邦鏞犯下令人髮指的殺童案，歷經多次審判，最終獲判15年半定讞。（東森新聞提供）

達成和解後，高分院更八審依殺人等罪改判王邦鏞15年6個月有期徒刑。判決指出，王惡性重大，本不宜輕縱，但考量其犯行是出於對男童的錯愛，加上已透過家人賠償鄭姓夫妻380萬元，彌補2人喪子之痛，2人也選擇放下，表明不再追究，因此從輕發落。最高法院審理後，同意相關見解，全案終於在案發22年後、2013年7月定讞，正式畫下句點。

更多鏡週刊報導

刑事特搜／偵訊爆靈異如冤魂盯場 女派報商慘成乾屍破案揭祕

刑事特搜／國小同窗為14萬反目殺人 野兔帶路破膠著3死命案

刑事特搜／李泰安出獄再度引發關注 揭南迴搞軌案定罪內幕