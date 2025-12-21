刑事警察局啟動全國聯防專案 網路社群散布恐嚇 揚言隨機攻擊一律依法追究

1766302371293

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近期社群平台及網路討論區出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」之貼文與留言，已引發民眾焦慮，並對公共秩序與社會安寧造成不良影響，截至12月21日中午為止，已有20則。為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，刑事警察局已統合警察機關、成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦之作為，從源頭阻卻風險，維護社會安全。

廣告 廣告

刑事警察局強調，截至12月21日已迅速偵破3案、查獲3名涉案人，均已依法究責、從嚴處置。已查獲案件如下：

1、Threads留言「原計劃是板南站內…」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警察局在臺中市清水區查獲張姓男子1名。

2、Threads留言「真的有人做了我想做的事」涉犯恐嚇公眾維安罪，由臺中市政府警察局在桃園市中壢區查獲唐姓男子1名。

3、IG留言「中山砍人不揪」涉犯恐嚇公眾維安罪：由新北市政府警察局在新北市三重區查獲彭姓男子1名。

刑事警察局再次呼籲社會大眾，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之訊息，請立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並儘速通報警方(撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。