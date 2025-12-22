刑事警察局啟動全國聯防 嚴辦網路恐嚇與無差別攻擊言論

27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷，刑事警察局今天表示，截至12月21日中午，網路近日出現約20則涉及恐嚇、暴力威脅，甚至揚言對不特定公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，對公共秩序與社會安寧形成潛在風險，警方成立全國專案追查，目前已迅速偵破3案、查獲3嫌，依法究責。

為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，刑事局表示，已統合警察機關並成立全國聯防專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊的內容，採取即刻處置、迅速追查及依法究辦等措施，期能從源頭遏止風險擴散，維護社會安全。

刑事警察局指出，截至21日已迅速偵破3起案件，查獲3名涉案人，均已依法究責並從嚴處置。相關案件包括在Threads與Instagram等平台張貼或留言涉及恐嚇公眾維安內容，警方分別於台中市清水區、桃園市中壢區及新北市三重區查獲涉案人到案，並依法移送偵辦。

刑事警察局強調，網路並非法外之地，任何於網路上發布的文字、圖片、影像或語音訊息，都可能留下數位軌跡，凡涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅，或宣稱將對不特定人實施攻擊的言論，警方都會立即啟動偵辦機制，追查發文者身分與來源，依法究責，絕不寬貸。

警方也提醒，相關行為可能觸犯刑法第151條恐嚇公共危安罪，或社會秩序維護法中有關散佈謠言、影響公共安寧的規定，依法可處刑責、拘留或罰鍰。刑事警察局呼籲民眾，面對可疑貼文或留言，切勿轉傳、附和或以玩笑心態看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全的訊息，應保留相關畫面、連結與時間等資料，並儘速向警方通報，共同維護社會安寧與公共安全。

(圖｜AI生成示意圖)