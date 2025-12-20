刑事警察局嚴正呼籲 網路恐嚇與無差別攻擊言論零容忍 切勿以身試法

1766240794684

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。刑事警察局在此嚴正呼籲，網路並非法外之地，任何於網路上發布之文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，均可能留下數位軌跡與相關紀錄，切勿心存僥倖，以免觸法並須負起法律責任。

刑事警察局強調，對於任何涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊等言論，將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源，並依法究責，絕不寬貸、追究到底，以維護公共安全與社會秩序。刑事警察局並提醒，相關言論可能涉及下列法律責任：

一、​刑法第151條「恐嚇公共危安罪」：凡「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者」，可能構成刑法第151條所定恐嚇公共危安罪，警方將依法偵辦並追究刑責。

二、​社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」：如言論未達前揭刑法程度，然已對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即之危險時，仍可能觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，依法可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

刑事警察局呼籲社會大眾，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並儘速向警方報案（可撥打110或就近至警察機關），共同防範風險、守護社會安寧。