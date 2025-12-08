刑事警察局與和泰產險簽署反詐騙合作意向書 攜手打擊投資詐騙犯罪

圖說：刑事警察局與和泰產險簽署反詐騙MOU。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為加強防制日益猖獗的投資詐騙案件，內政部警政署刑事警察局12月8日與和泰產物保險股份有限公司正式簽署「反詐騙合作意向書」本次簽署儀式由刑事警察局副局長陳世煌與和泰產險董事長蔡伯龍代表雙方簽署，展現產官攜手合作防詐的決心，雙方將在「情資共享」、「防詐宣導」及「異常通報」建立跨領域合作機制，共同打擊投資詐騙行為，守護民眾財產安全。

刑事局副局長陳世煌致詞指出，詐騙犯罪就像病毒不斷進化，以目前最高發的假投資及假交友投資詐騙案件，都是取得被害人信任後誘騙去投資股票、期貨、虛擬貨幣等，危害性最高。所以藉由今天與和泰產險簽署反詐騙合作意向書，能擴大公私協力的量能，協助推廣165反詐騙儀表板訊息，深化員工、顧客的反詐意識，並且透過資源分享，分析高風險客戶及找尋潛在被害人，即時攔阻被害，同時也期待有更多的私人企業加入打詐的行列。

刑事警察局副局長陳世煌也針對近期假投資詐騙案例提出呼籲，提醒2大詐騙徵候：「營業員、理專宣稱到府收款或面交收款」以及「要求投資匯款到不同帳號」就是詐騙！提醒民眾如遇到這類情境，應立即停止交付款項，並撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙陷阱。刑事警察局將持續致力於遏止詐騙案件發生，偕同各金融機構一同打擊詐騙犯罪，強化防制詐騙量能，全力守護民眾財產安全。