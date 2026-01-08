刑事警察發展館導入數位與互動 展現科技偵查新面貌

記者郭曉蓓／臺北報導

警政署刑事警察局今（8）日指出，為因應多變的犯罪樣態與科技發展，「刑事警察發展館」已於去年底完成大規模重新規劃，正式遷移至刑事科技大樓1樓大廳。此次改建導入數位科技與互動展示，將原本位於高樓層的封閉空間轉化為1樓開放式展示中心，全面呈現刑事警察史蹟、專案實務及重大案件的歷史意涵，展現科技偵查新面貌，引導民眾對未來刑事藍圖有前瞻性的認識。

「刑事警察發展館」自民國96年起籌建，動員全局700餘位刑警力量，歷經探案與徵稿等階段，於民國99年初次落成。為打破傳統靜態展示限制，展場入口處特別設置一面智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑事警察守護社會的英雄形象。

現有展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學與防爆科技等7大領域，讓參觀者能以更直觀的方式理解警政工作的核心，透過沉浸式體驗，深入感受刑事警察在臺灣治安史上的重大貢獻與科技應用成果。

此外，為發揮教育與警示功能，館內新增4個重要刑案專區，以情境重現與多媒體展示方式，呈現歷年重大案件的偵查過程及其社會影響；新設2處「沉浸式犯罪宣導互動區」，透過遊戲化操作、問答體驗及虛擬情境模擬，在互動中可以增進防範犯罪知識，從而降低被害機率。原有牆櫃則重點展示國際及兩岸合作的珍貴文物，突顯我國刑事警察在跨境執法中的關鍵角色與傑出成效。

刑事警察局長周幼偉表示，發展館的數位轉型不僅是史料的陳列，更是要打造一個身歷其境的參觀氛圍。從民國114年的重新規劃到115年的全面運作。未來，刑事局將持續透過此平台，向大眾行銷治安貢獻，並展現我國刑事偵查與科技鑑識與時俱進的實力。

「刑事警察發展館」導入數位科技與互動展示，展現科技偵查新面貌。（警政署刑事警察局提供）

