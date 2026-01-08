刑事警察發展館數位轉型 展現科技偵查新面貌

（中央社記者黃麗芸台北8日電）「刑事警察發展館」今天啟航，規劃為跨境合作、打擊犯罪等七大領域，並新增惡龍張錫銘在內的4個重大刑案展示區，刑事局長周幼偉說，透過數位與實體交織空間展現刑事偵查能量。

警政署刑事局上午舉行「刑事警察發展館」啟航典禮，包括周幼偉、太陽神電力股份有限公司董事長劉柏良、富享建設公司董事長邱忠賢和財團法人天河教育基金會執行長吳欣芳等人共襄盛舉。

也是前警政署副署長劉柏良致詞表示，自己從民國71年考進來刑事局擔任偵查員，期間幾進幾出，雖然「刑事警察發展館」過去陳設較簡單，但這次放進許多元素，較符合科技大樓的精神，也期待未來刑事局的光彩更高、招牌擦得更亮。

周幼偉說，他是民國75年進入刑事局工作，長期參與刑事工作，對刑事局有特殊感情，並談及早年執行抓捕一名槍擊要犯任務，劉柏良還因此中槍，認為以前的刑警真的是和歹徒鬥智、鬥力和拼搏。

周幼偉細數這幾十年的刑事發展點滴過程，他說，從以前抓捕十大槍擊要犯到現在對抗詐騙集團組織犯罪，近年來加入許多科技人才，當內勤政策形成後，就由外勤來執行偵察方向，大家在此團結一志，自己很榮幸參與這個時刻。

發展館的數位轉型不僅是史料的陳列，更是要打造一個身歷其境的參觀氛圍。周幼偉表示，從去年的重新規劃到今年的全面運作，發展館成功突破傳統海報看板的展示限制，讓參觀者在數位與實體交織的空間中，留下深刻而難忘的感受。

未來，刑事局將持續透過此平台，向大眾行銷治安貢獻，並展現國內刑事偵查與科技鑑識與時俱進的實力。

刑事局透過新聞稿說明，「刑事警察發展館」自96年起籌建，動員全局700餘名刑警力量，歷經探案與徵稿等階段，於99年初次落成；為因應多變的犯罪樣態與科技發展，去年底再次完成大規模重新規劃，並正式遷移至刑事科技大樓1樓大廳展出。

為打破傳統靜態展示限制，刑事局說，這次改建導入數位科技與互動展示，將原本位於高樓層的封閉空間轉化為1樓的開放式展示中心，全面呈現刑事警察史蹟、專案實務及重大案件的歷史意涵，引導民眾對未來刑事藍圖有前瞻性的認識。

同時，展場入口處特別設置一面智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑事警察守護社會的英雄形象。

刑事局提到，現有展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學與防爆科技等七大領域。此次升級在保留部分展櫃的基礎上，重新優化展示內容，讓參觀者能以更直觀的方式理解警政工作的核心，透過沉浸式體驗，深入感受刑事警察在台灣治安史上的重大貢獻與科技應用成果。

另外，為發揮教育與警示功能，館內新增4個重要刑案專區，以情境重現與多媒體展示方式，帶領參觀者深入了解歷年重大案件的偵查過程及其社會影響。

刑事局說，還有新設兩處「沉浸式犯罪宣導互動區」，透過遊戲化操作、問答體驗及虛擬情境模擬，讓參觀者在互動中增進防範犯罪知識，從而降低被害機率；原有牆櫃則重點展示國際及兩岸合作的珍貴文物，突顯國內刑事警察在跨境執法中的關鍵角色與傑出成效。（編輯：李亨山）1150108