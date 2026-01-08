刑事警察發展館轉型 展科技偵查新貌

記者郭曉蓓／臺北報導

因應多變的犯罪樣態與科技發展，警政署刑事局「刑事警察發展館」去年底完成改建，遷移至刑事科技大樓1樓大廳開放式展示中心，並導入數位科技與互動展示，全面呈現刑事警察史蹟、專案實務及重大案件的歷史意涵，展現科技偵查新面貌，讓民眾認識未來刑事藍圖。

改建後的「刑事警察發展館」入口處特別設置一面智慧資訊互動形象牆，透過聲光科技與動態設計，彰顯刑事警察守護社會的英雄形象。展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學與防爆科技等7大領域，讓參觀者以更直觀的方式了解警政工作的核心，透過沉浸式體驗，感受刑事警察在臺灣治安史上的重大貢獻與科技應用成果。

此外，為發揮教育與警示功能，新增4個重要刑案專區，以情境重現與多媒體展示方式，呈現歷年重大案件的偵查過程及其社會影響；新設2處「沉浸式犯罪宣導互動區」，透過遊戲化操作、問答體驗及虛擬情境模擬，在互動中增進防範犯罪知識，從而降低被害機率。原有牆櫃則重點展示國際及兩岸合作的珍貴文物，凸顯我國刑事警察在跨境執法中的關鍵角色與傑出成效。

刑事局長周幼偉表示，將持續透過此平臺，向民眾行銷治安貢獻，並展現我國刑事偵查及科技鑑識與時俱進的實力。

「刑事警察發展館」導入數位科技與互動展示，展現科技偵查新面貌。（警政署刑事警察局提供）