刑事魂接棒！邱紹洲升任刑事局長 張榮興下達五大軍令：打詐要「讓人民有感」

內政部警政署刑事警察局今（20）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，新任局長由邱紹洲正式接掌兵符。這場交接不只是例行人事異動，更被警界視為「刑事體系關鍵時刻的權責交棒」，象徵刑事警察局全面進入打詐、反黑、科技偵防的高強度作戰期。

內政部警政署刑事警察局卸新任局長交接典禮後，新任局長邱紹洲首度以刑事局長身分接受媒體聯訪，說明未來打詐與偵防工作方向。(照片/蔡上機提供 鄧亦涵翻拍)

【關鍵交接】高階人事拍板 刑事局進入新戰備狀態

刑事警察局於115年1月20日上午9時30分，在偵防大樓6樓禮堂舉行交接典禮，由警政署署長張榮興親自主持，政警界重量級代表到場觀禮。這項人事布局，正是警政署近期公布高階警官異動名單中的核心位置，被視為刑事體系未來數年的戰略定錨。

【承前啟後】周幼偉退休卸任 打詐制度留下關鍵基礎

已於1月16日屆齡退休的卸任局長周幼偉，任內推動詐防中心法制化、成立情資研析專責小組，並建置「165打詐儀錶板」，讓打詐不再只是口號，而是制度化、數據化與透明化。張榮興署長在典禮中特別肯定其貢獻，直言「這是一套可以延續、必須升級的打詐基礎建設」。

邱紹洲正式升任刑事警察局長，就任儀式完成後站上定位，宣告刑事局權力核心完成調整，全國偵防工作進入新節奏。(照片/蔡上機提供 鄧亦涵翻拍)

【硬底子上陣】26年刑事歷練 邱紹洲成警政署關鍵選擇



邱紹洲畢業於中央警察大學57期，並取得刑事警察研究所碩士，刑事資歷超過26年，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊大隊長、桃園市刑大大隊長、分局長、新竹市警察局局長，以及保安警察第三、七總隊副總隊長與總隊長等要職，橫跨刑事、地方與保警體系，被警界形容為「從第一線辦到戰略層的完整型指揮官」。

【五大軍令】署長下重話：不能吃案、不能有黑數

張榮興在致詞時，對邱紹洲下達五大明確期許，語氣罕見直接。他強調，打擊詐欺犯罪「不是只看破案數字」，而是要讓民眾「真實有感」，並明言「不能吃案、不能有黑數」。同時要求刑事局全面導入科技與AI分析、持續瓦解組織犯罪、提前部署2026年選舉年查賄制暴任務，並同步照顧基層刑事人員的專業與士氣。

【刑事魂時代】邱紹洲誓言：把招牌擦亮，不讓人民失望

邱紹洲就任後表示，將承接前任基礎，整合刑事警察局偵防能量，持續升級打詐行動，精準掌握犯罪趨勢，並透過國際與兩岸合作，全力打擊跨境犯罪。他強調，刑事警察局不只是破案單位，更是守住社會安全感的最後防線，「一定會把刑事局的招牌擦得更亮」。

