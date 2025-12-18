刑事龍頭上動土 詐團竟以 刑事局長認證 名義誘騙民眾投資 刑事警察局嚴正聲明 冒名詐騙零容忍

4BCBC6BB155BE4815241F849473B505E41A18E28

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局今日發布緊急聲明，嚴厲譴責詐騙集團冒用周幼偉局長名義進行投資詐騙，詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用刑事警察局局長名義，謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平臺，誘騙民眾加入投資群組。刑事警察局在此嚴正聲明:刑事局局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平臺，也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。

陳姓工程師今年10月間於網路上加入不明LINE投資群組，該群組成員在這兩個月內，頻繁張貼投資獲利之文字及照片，以營造穩定獲利之假象，陳姓工程師禁不住誘惑，也跟風下載「東南慧通」投資APP，並依投資群組內的顧問指示操作，而詐團顧問12月初誆稱陳工程師抽中「上市增資」股票，要求陳工程師匯款新臺幣300萬元，陳工程師提出質疑「東南慧通」公司是否為合法投資公司，詐騙集團為了取信民眾，自稱「與刑事局周幼偉局長私交甚篤」，謊稱已拜託周局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實，並傳送偽冒與周局長在局長室會面的AI換臉照片，以取信民眾；更甚之謊稱「東南慧通」已繳納30億元給「金融監督管理委員會」作為保證金，出示偽造之相關文件，企圖以金管會及刑事局局長的優質專業形象，使民眾誤信後陷於錯誤、匯款投資。

廣告 廣告

陳姓工程師為求證真偽，向警方確認時才驚覺竟是詐騙集團假冒警政高層及刑事人員的詐騙話術及手法，即時冷卻「發財夢」；但近日165反詐騙諮詢專線接獲多起民眾檢舉及報案，詐騙集團以「東南慧通」名義，在Facebook、Instagram等社群平臺投放廣告，以「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平臺」等話術吸引民眾點擊。接著引導被害人加入LINE群組，安排假客服、假投資顧問及大量假會員，營造「高獲利」假象。初期讓被害人小額獲利提現，取信後誘導投入大筆資金，最終以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由，要求被害人持續匯款，直至人財兩失。有關「東南慧通」股票假投資名義行騙之報案紀錄共計4件，最高財損金額達新臺幣45萬元。

刑事警察局強調：任何冒用本局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者，均屬詐騙行為，刑事局將全力追緝到底，絕不寬貸，此類詐騙不僅侵害民眾財產，更嚴重損害政府公信力，刑事局已全力偵辦。政府機關及執法人員職責為維護治安、打擊犯罪，絕不可能介入或推薦任何民間投資活動。無論冒名對象是企業家、政府官員、演藝明星或網路名人，只要涉及投資、理財、獲利保證，務必提高警覺，如發現疑似詐騙訊息，請立即撥打165專線，切勿因貪念而落入詐騙陷阱。