刑偵大隊破非法點歌機! 中國雲端下載未授權歌曲侵權達120億

刑事局智慧財產權偵查大隊，破獲非法的雲端點歌機，查出業者透過網際網路，連結到中國的雲端曲庫，下載未獲得在台授權的歌曲。同時，也發現業者除了網路行銷，更在台灣多個縣市，設立營業據點，出租或販售點歌機，給營業場所非法使用，初估侵權市值高達120億。





警方調查業者據點遍及北中南 進行搜查並查扣８２４台點歌機。（圖／翻攝畫面）





警方直搗業者的營業據點，發現辦公室就像就是他們大型倉庫，擺放了一箱又一箱的雲端點歌機上盒，全部通通要查扣，現場查扣了824台點歌機以及觸控螢幕69台，這是都是用來非法營業使用。警方查出，業者從中國進口雲端機上盒，在台灣提供租售服務，已經出租了上千台，營業據點遍及北中南，通通侵權違法

警方表示業者透過網路連結從中國雲端庫下載在台灣沒授權的歌曲。（圖／翻攝畫面）





透過網路連結從中國雲端庫下載在台灣沒授權的歌曲，出租及販售點歌機，給KTV、汽車旅館、俱樂部、酒吧、酒店、小吃部等營業場所，供給顧客伴唱使用。警方說，經權利人估算，侵權市值高達120億，業者租售違法點歌機收錢牟利，透過中國的網路雲端庫下載歌曲，侵害著作權，以為能規避查緝，但還是遭到檢舉，遭到法辦。





