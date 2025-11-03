刑務所古蹟活化 委外招商啟動

市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」，修復接近尾聲，文化局同步啟動委外招商，希望打造文化創意新聚點。（文資處提供）

記者林雪娟∕台南報導

位於台南市商業核心、被譽為蛋黃精華地段的市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」，修復接近尾聲，文化局同步啟動委外招商，希望打造文化創意新聚點。

文化局表示，這處承載百年歷史的重要木造建築，因長期閒置且受損嚴重，中央地方共投入一點六億元，整修至今三年餘，修復秉持「舊構件保留最大化」原則，採整修與截補方式修復大型木構件，再以傳統榫卯結合現代加固技術，修補木節與接合處，並自文資銀行挑選同年代物件替換，使結構更安全接近歷史原貌。而四合院式「刑務所合宿」火災後修復再融入現代化廚房等，讓百年宿舍再度散發生活氣息。

廣告 廣告

市長黃偉哲日前也現往現勘，肯定團隊保留歷史真實性之餘，兼顧工藝精度與安全需求，在台南創新與傳統並行。古蹟修復，不只是古蹟保存，更是讓文化資產融入市民日常的重要里程碑，將古蹟活化，引入民間能量，讓古蹟成為文創與觀光新動能。

該建築群為日治時期台南監獄職員宿舍區，建於一九０六年，含五棟市定古蹟，兩大群中Ａ區涵蓋刑務所合宿、要道館、浴場，Ｂ區為所長宿舍、官舍、倉庫及相關附屬設施。未來將採「分區招商」方式，引入多元化經營。招商內容為提升空間彈性，開放文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業種，刑務所合宿與所長宿舍皆具完善餐廚空間，希望結合表藝、展覽與飲食文化，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化據點。

文化局說，透過古蹟再生，持續為台南寫下新的城市故事，讓歷史成為推動未來力量，讓古蹟真正成為連結過去與未來橋梁。