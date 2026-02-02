刑期最高達175年！前Google AI中國籍工程師丁林偉竊機密 14罪名全成立

前Google工程師丁林偉因竊取AI商業機密並為中國利益行動，被判14項罪名，最高刑期可達175年。 圖：翻攝自 X @Jam79922967

[Newtalk新聞] 震驚全球科技界的 Google AI 機密竊取案於 29 日迎來重大裁決。前 Google 軟體工程師丁林偉（Linwei Ding，又名 Leon Ding，38 歲）被舊金山聯邦陪審團判定七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪全數成立。依法律規定，若所有罪名連續執行，最高刑期可達 175 年。

美國司法部發布的官方新聞稿指出，丁林偉自 2022 年起利用職務之便，秘密竊取超過 2,000 頁 Google 人工智慧硬體核心文件，包括 TPU（張量處理器）設計圖及 GPU 系統、SmartNIC 等資料，並轉移至中國兩家科技公司。

庭審證據顯示，丁林偉在職期間與中國兩家公司秘密合作：2022 年曾洽談擔任一家中國初創科技公司的技術長（CTO），至 2023 年初則籌建自己的中國科技公司並擔任 CEO，對外聲稱可藉複製與修改 Google 技術建造 AI 超級電腦。在 2023 年 12 月，即辭職前兩週，丁林偉將竊取的商業機密下載至個人電腦。

被Google控告涉嫌偷取AI技術的中國籍工程師丁林偉Linwei Ding。 圖 : 翻攝自X

陪審團認定，丁林偉竊取的商業機密涉及 Google 超級運算資料中心的硬體架構與軟體平台，能支持大型 AI 模型訓練與運行。資料包含 TPU 晶片架構、GPU 系統、晶片通訊與運算軟體，以及將數千顆晶片整合成超級電腦的調度軟體。同時也涉及 Google 自訂的高性能 SmartNIC 網卡，用於 AI 超級電腦及雲端網路高速通訊。

丁林偉向投資者展示中國政府對 AI 發展的重視，並於 2023 年底申請上海政府資助的「人才計畫」，計畫幫助中國建立與國際接軌的運算基礎設施能力。證據顯示，他的行為意圖協助中國政府控制的實體開發 AI 超級電腦及自訂機器學習晶片。

美國聯邦調查局（FBI）幹員。(示意圖) 圖：翻攝自百度

司法部代表表示：「今日的裁決證明，任何試圖通過竊取美國創新成果來換取個人利益或外國競爭優勢的人，都將付出慘痛代價。」FBI 舊金山分局主管指出，此案展示了 FBI 與私營企業（如 Google）合作保護美國技術的成效，並警示科技界內部安全的重要性。

丁林偉預計將於 2026 年 2 月 3 日出席法院進度會議，最終量刑將依據《美國量刑指引》及相關聯邦法律裁定。每項竊取商業秘密罪最高可判 10 年，每項經濟間諜罪最高可判 15 年。

