刑法修正案通過！故意殺人、兒虐致死「判10年以上者不得假釋」 心智缺陷不得死刑

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近年兒虐案頻傳，引發社會怒火，紛紛喊話要加重相關刑罰。對此，法務部擬具相關修正草案，今(30)日經行政院院會討論通過，其中包含明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋規定。

法務部表示，為因應司法院釋字第801號解釋、憲法法庭113年度憲判字第2號、第8號判決宣告刑法部分條文違憲，本部啟動修法作業，擬具相關修正草案，今日經行政院院會討論通過，將分別函請司法院會銜，及函請立法院審議，俟修法通過後，更能發揮嚴懲重大犯罪、強化社會安全之目標，同時確保程序正義及落實人權保障。

針對刑法第63條之1條文修正，法務部透露，因應憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，明定行為時有刑法第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。

刑法第77條第3項、第78條之1修正條文，則為彰顯社會公義，遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件(犯第286條第6項或第7項之罪)，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定；無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定者，經撤銷假釋應執行原無期徒刑，不得假釋。

法務部說明，刑法第77條第4項修正條文規定，無期徒刑及有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則；刑法第78條之1、第78條之2及第79條之1修正條文，則是增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人，撤銷假釋後，有關執行殘餘刑期之期間、接續執行他刑之方法及合併計算最低應執行期間規定。

法務部也表示，憲法法庭113年憲判字第2號判決，認為現行無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期之規定，不符比例原則。為符合上開判決意旨，並避免造成與有期徒刑撤銷假釋後執行殘刑產生輕重失衡情形，通盤檢討修正無期徒刑及有期徒刑撤銷假釋後相關執行規定。

法務部也指出，為使新舊法規適用明確，配合修正《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正條文；在《監獄行刑法》第148條、第156條修正條文，明定死刑定讞待執行之收容期間，不得折抵刑期亦不計入假釋要件「已執行期間」。

