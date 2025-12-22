（圖／本報系資料照）

日前行政院宣布國安法修正草案，其中規定，網路內容若有公開散布錯誤、虛假訊息或公開為中共從事具有任何政治的之宣傳，而有危害國家安全之虞，應對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。網路服務提供者不遵行者，由內政部處10萬以上、100萬以下罰鍰。這是對言論自由非常恐怖且不合理的限制。

首先，何謂錯誤虛假訊息？主張現在台灣光靠自己的軍力打不贏大陸算嗎？在2025年的當下，這應該是事實了，但執政權掌握在民進黨政府手中，法律修正案通過後，會不會連講這樣的實話，也要被移除甚至帳號被封？

其次，怎樣叫對國家安全有危害的宣傳？ 要如何界定？一個獨派的的軍事研究者基於對客觀數據研究後，在網路發文表示國軍單靠自己的力量打不贏共軍的實力，後面再說因此政府需要積極爭取美國日本派兵介入台海衝突，這樣會不會也因此被認定是在幫中共宣傳打擊國軍士氣？

難道民進黨政府想效法二戰時的日本，明明跟美國開打之後，節節敗退，但大本營戰報依然報喜不報憂，誇大戰果，讓日本人誤判形勢，支持一直打下去，搞到最後不幸被丟了兩顆原子彈生靈塗炭，才知道要投降？

由此可見，這樣的修法草案，核心目的和結果並不是像表面上看到的防堵中共滲透，而是給予政府非常大的裁量空間，去自由解釋限縮人民的言論自由，查封帳號到最後，網路上會不會只剩下對政府歌功頌德的言論？

從行政院長卓榮泰拒絕副署立法院通過的法律，到進一步推出這樣的國安法修正案，也不禁讓人聯想到納粹德國的崛起，當初希特勒的政黨不也是先經由民選程序掌握執政權，再一步步修法變成獨裁者嗎？

過去的民進黨，反對戒嚴時期刑法100條裡面處置思想犯的內容，最終政府也通過修法，改成只針對以強暴或脅迫著手實行者處分；如今民進黨政府推出這樣的修法，不正像是溫水煮青蛙，重新管制言論自由，先把你文章下架，社會沒意見，是否未來會再進一步課以刑責，最終再往戒嚴邁進？

民主的建立和完善，是很不容易的，但要破壞是很容易的，我們不該給政府這樣不合理的言論審查權力，不管現在執政的是哪個黨。（作者為新黨輿情中心主任）