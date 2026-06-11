刑訟法修法擬限縮勾串羈押 法務部憂制度失去預防功能

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立法院司法委員會11日審查被視為是柯文哲條款的《刑事訴訟法》羈押規定，其中包含立委提案的已有明確具體勾串共犯或證人之行為才能羈押、搜索開始起算24小時逮捕期間、檢察官不能夜間偵訊等，引發爭議。

民眾黨立委陳昭姿表示，「德國是有使用，但是他們基本上只有5%的羈押，是用因為他們勾串所以才成立羈押，台灣就高達70%。」

國民黨立委吳宗憲指出，「讓實務界把問題告訴立法院，然後把立法院或者是學者，所想要維護人權的思考，這個點告訴實務界，我今天最重要是做這個橋梁。」

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立法院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，「如果它變成不是羈押的一個理由的話，到最後連被告，連法院要把他具保的權利都沒有。」

法務部強調，目前核准羈押案件，詐欺跟毒品案占8成，如果未來羈押事由刪除串供證、限縮羈押期間，恐怕會衝擊打詐、緝毒的成效。檢察官團體則認為，羈押制度目的在防止未來可能發生的串證、滅證風險，如果要等到已有具體勾串行為才能羈押，等同讓制度失去預防功能。

法務部次長黃謀信指出，「如果未來羈押的事由刪除串供證的話，將會影響，嚴重的影響後續的依托咪酯的追查，以及有關打詐案的進行。」

劍青檢改主筆林達表示，「如果說都已經勾串完成了，還有什麼必要就一定要去羈押他呢，當然是要去預防，不要有這種勾串或恐嚇證人的情況，所以我們是非常反對修法。」

法務部表示，如果檢察官不能在夜間偵訊，相關證據可能會被利用在夜間滅失，甚至被告逃亡。檢察官團體則認為，可以討論，但必須要更多配套。