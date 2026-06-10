刑訴法修法挨批幫柯文哲 黃國昌嗆認知作戰、酸賴2008提案更寬鬆
[Newtalk新聞]
民眾黨立法院黨團擬修正刑事訴訟法，刪除羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」，遭質疑是「柯文哲條款」。民眾黨主席黃國昌今（10日）嗆民進黨又搞認知作戰，還刻意把刑訴法修法跟柯文哲、詐騙掛勾在一起，並再度提出2008年時任立委賴清德曾提案修刑訴法，甚至在羈押要件、羈押期間比民眾黨這次提出的幅度更大，當時綠媒、綠營都鼓掌拍手叫好，並再度嗆賴公開辯論。
黃國昌上午接受中廣新聞網節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，被問到民眾黨團提修刑訴法挨批「柯文哲條款」，黃國昌直言，這又是民進黨在搞認知作戰，要刻意把這次刑訴法的修法，跟柯文哲、人民深惡痛絕的詐騙掛勾在一起。
黃國昌提到，民眾黨這次推刑訴法修正草案，基本上，要避免的是押人取供、侵害人權，而民眾黨跟過去由賴清德20008年當立委所領銜提案的刑訴法修正草案，賴對於羈押要件、羈押期間，其實比民眾黨這次所提出的幅度還要更大。賴當初主張什麼？檢察官在偵查期間時，羈押最多只能10天，這次民眾黨提出來的，還沒有去動到羈押的期間。
至於有關刪除掉不可以說有勾串證人或共犯之虞，就拿來當作羈押的理由，黃國昌解釋，因為美國羈押制度裡，哪有什麼勾串共犯證人之虞？基本上，要把一個人押起來，就是怕他跑掉或怕他繼續傷害別人，這是兩個羈押的核心要件，並不是說今天把你押起來，當作是刑事偵查、押人取供的手段，不是這樣子搞的。
黃國昌直言，這件事民進黨不知道嗎？民進黨知道、很清楚，否則2008年時，賴清德怎麼會提刑訴法修正草案？當時綠媒、綠營是一片鼓掌拍手叫好，從來沒有看過那時「自由時報」出來嚴厲批判民進黨提了一個最幫罪犯說話的法案，也沒批賴提出的法案。更可笑的是，要試圖把這次刑訴法修法跟詐團連結在一起，他不客氣地講，現在刑訴法運作下，民進黨想要押的人就可以押，但民進黨想要放的人，即使是被判決有罪確定的，現在也在外面逍遙自在。
黃國昌說，最明顯的例子就是鍾文智，不是詐騙、洗錢、罪大惡極，之前還跑過，結果鐘在整個審判程序當中，民進黨立委蔡易餘幫這詐騙犯推動修法，就是要放他一馬，這件事被他揭發了，把它擋下來，判決確定囉，人還是跑了。結果民進黨現在還有臉把刑訴法修正跟縱放詐騙犯連結在一起？
黃國昌提到，事實上，針對詐騙犯重罪預防性羈押的制度，前陣子才完成修法，「人民深惡痛絕詐騙，我們怎麼會不知道？所以我們才會去修法」，針對有關詐騙犯重罪的預防性羈押，納入在裡面，就是不要讓他們一騙再騙、一騙再騙。真正縱放詐騙犯的人是誰？講一句不客氣的，「不就是你民進黨政府嗎？只要是綠友友，只要是民進黨的權貴，現在的這套羈押制度，對他們來講一點意義都沒有啦。」
黃國昌指出，甚至前一陣子最可笑的、欠了國家1.7億的新潮流大老、前台糖董事長吳乃仁，當初賴清德用政治生命保證清白的吳乃仁，去拘提、抓不到人。「我老實講啦，人家沒有落跑，大剌剌的在外面趴趴走，然後只是我們民進黨政府找不到。」
黃國昌痛批，現在民進黨用的方法非常簡單，媒體都在手上，就用媒體一直洗、一直洗，要講道理也不講，否則，賴清德就出來面對，「我們公開就條文論條文，一條一條辯論清楚，是你當初賴清德提的這個法案才是在縱放罪犯，還是今天台灣民眾黨所提出來的法案，是在縱放罪犯？」
王淺秋說，而刑訴法修法後，理論上，所謂的幫柯文哲開後門，也不溯及既往？黃國昌稱，「當然啦」，事實上，柯文哲該被押的也都被押了，押了一年多了，且這法案當初在研議時，很多是過去在推動民間司改的朋友所提出的建議，那那些人的理想隨著民進黨掌握權力，一堆人現在都當大官了，也早就忘了，全拿到權力了以後說司法改革的理想、刑事訴訟要保障人權，早就拋到九霄雲外了。
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