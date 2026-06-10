刑訴法修法擬刪勾串羈押 劍青檢改：禍國殃民

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（中央社記者林長順台北10日電）立委推「刑事訴訟法」修正案，擬刪勾串羈押事由。檢察官改革團體劍青檢改今天表示，草案內容護航罪犯，壓縮第一線辦案人力時程，根本禍國殃民，黑化台灣。為守護法治底線，籲請全民共同監督。

劍青檢改指出，民眾黨去年提案，修法刪除「羈押勾串共犯或證人之虞」事由，輿論爆炸，一時「偃旗息鼓」。此次提案竟「改換門庭」，改由其他委員提案，但不敢直接刪除，文字變個花樣，改成必須：「已有明確具體勾串共犯或證人之行為」才可以羈押，實質上架空本款勾串事由。

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倘若修法成功，罪犯只要主張「沒有被抓到實際勾串的直接證據」，就不可以羈押。草案看似保障人權，其實就是架空本款，從司法實務上澈底廢掉。

劍青檢改表示，犯罪偵查階段，蒐證尚在進行，證據資料和罪犯辯解都仍在浮動之中，這與已經起訴不同。偵查中為了找出真相，當然需要維護一個足以讓真相浮出的客觀空間與環境，因此才有「防止勾串之虞」的羈押設計。

串證羈押的目的，不僅是避免既存的串證，更是為了防止未來可能發生滅證或勾串的危險（風險），草案竟強行修改為「結果犯」，修法邏輯更是不通，愚蠢至極，倘若罪犯勾串鐵證如山，那他們都已經勾串完畢了，是不是還可以抗辯已無羈押必要了？

劍青檢改指出，修法「指鹿為馬」，刻意將「搜索現場秩序維護」無限上綱為「逮捕行為」，架空警方處理時間，不給任何配套。

警方實務上，搜索現場動輒4、5個小時，較大型的詐騙廠房或販毒船艙，或是如創意私房等兒少性剝削組織，現場電腦更須當場鑑識，否則可能遭遠端刪除，此類性影像犯罪等高度數位化證據，搜索時間較傳統犯罪更長，從執行搜索完畢，到扣押目錄清單的清點完成，可能早已超過10幾小時，若因修法受限時效導致倉促搜索而證據滅失，損失的是全體善良老百姓。

劍青檢改表示，目前搜索實務上，發生了應當以現行犯逮捕，或者拘提的情況，或者警察有實際壓制犯嫌人身自由不令離開的行為，原本就會認定為逮捕並起算24小時，運作上根本沒有問題。縱使真有警察提前壓制罪犯人身自由，而警察逮捕起算時點認定太晚，這屬於個案問題，司法實務仍會採有利被告的算法。

劍青檢改認為，民眾黨版看到黑影就開槍，直接把「搜索現場秩序維護」無限上綱到「人身自由逮捕」，最離譜的是，草案竟然以「警察有沒有口頭告知」來認定「已經逮捕」，並一律要求起算24小時。此等修法，不僅違背法理和實務，更蔑視警方實務上極端壓縮人力時間的資源困境，且毫無任何配套措施。此等草案，再次證明台灣罪犯權益獨步全球。

劍青檢改強調，在現行刑事訴訟法運作下，被告的人權早已遠超過被害人的人權，此次提案完全悖離法理，更會加速黑化台灣，禍延子孫，提案理由也是毫無實據、毫無理據、毫無數據的胡謅瞎扯，看到黑影就亂開槍。籲請部分政黨與立法委員，不要只為圖個案解套，成為犯罪集團與詐騙集團的幫兇。（編輯：張銘坤）1150610